Несебър посреща GIRO D'ITALIA с мащабен спектакъл

Община Несебър се подготвя да бъде част от едно от най-грандиозните спортни събития в света – Giro d'Italia 2026, като ще превърне града в сцена на двудневни тържества на спорта и културата.

В дните 7 и 8 май Несебър ще бъде много повече от туристическа дестинация – ще се превърне в живо пространство за среща между световния спорт и местната културна идентичност. Програмата съчетава концерти, спортни инициативи, артистични прояви и масово участие, превръщайки Несебър и гражданите му в активен участник в глобалното спортно събитие.

Съпътстващата програма започва на 7 май от 10:00 ч с базар на площад „Месамбрия", който ще даде атмосфера на събитието – среща между местни производители, гости и жители.

Паралелно с това от 10:00 ч. ще се проведе и Mini Giro Nesebar – инициатива за деца и младежи под мотото „Вълни и велосипеди – посрещаме Giro!", организирана от ABUS by IntesA, AllMountain Bike Shop и Община Несебър, която цели да възпитава любов към колоезденето и активния начин на живот.

От 12:00 ч. сцената на площада ще бъде изпълнена с музика с концерт на ООШИ – Несебър, последван в 15:00 ч. от концерт на ОДК – Несебър.

В 17:00 ч. програмата продължава с изява на групите при НЧ „Яна Лъскова 1905", които ще представят местното културно творчество.

В 20.00 часа настъпва кулминацията на вечерта - мащабен концерт на трио „VIVA" и рок легендите Б.Т.Р. на фона на Крепостните стени – една от най-впечатляващите сцени в България.

Вечерта, в 22.00 часа, ще завърши със зрелищна заря.

На 8 май Несебър ще се превърне в открита спортна арена.

Денят започва в 10:00 ч. с любителско колоездене по трасето на Giro d'Italia 2026. В 10:30 започва масов крос по същия маршрут. Той ще събере жители и гости на града в едно общо движение към спорт и здраве.

В 13:50 ч. настъпва историческият момент – официалният старт на Giro d'Italia 2026 от Северното пристанище в Несебър. Това ще бъде не просто спортен старт, а символично включване на България и Несебър в световната карта на колоезденето.

Събитията в Несебър са част от националната програма, посветена на старта на Giro d'Italia 2026, и имат ясна стратегическа цел – да позиционират града като водещ център за спортен и културен туризъм в региона. Чрез комбинацията от музика, спорт и обществено участие инициативата подчертава активната роля на общината в различни международни събития.

Община Несебър е утвърдена дестинация, развиваща широко разнообразие от алтернативни форми на туризъм: религиозен, събитиен и др. Общинската администрация работи активно за привличането на мащабни международни и национални спортни и културни прояви с цел устойчиво развитие на региона.

За гарантиране на обществения ред и във връзка с осигуряване на събитието, община Несебър въвежда забрана за използване на дронове на територията на Несебър и Слънчев бряг в часове между 6:00 и 16:00 на 8 май.