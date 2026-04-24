Започва третиране срещу ларви на комари в Русенско на 27 април

На 27 април от 7:30 часа ще се извърши третиране срещу ларви на комари в язовир „Николово", река Сараджийска, блата и мочурища в близост до Мартен и кв. „Ялта". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Обработките ще се извършат от специалисти на фирма „Санси" ООД в присъствието на служители от дирекция „Екология и зелена градска среда" към Община Русе. Препаратите, които ще се използват, са „Биопрен" и „Вектобак", които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването.

Като превантивна мярка Община Русе призовава гражданите да не навлизат в обработените площи 24 часа след обработката.