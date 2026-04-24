ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Оставиха в ареста шофьора на украинския автобус след трагедията край Малко Търново

Димчо Райков

Двама загинаха, а 16 бяха ранени при тежката катастрофа с автобус край Малко Търново.

Бургаският окръжен съд остави в ареста украинския шофьор на автобуса, който уби двама и рани 9 на 22 април малко преди ГКПП-Малко Търново на път за Турция. 

Сергей Мицик е извършил престъплението по непредпазливост като случаят е квалифициран като особено тежък, е становището на прокуратурата. Според огледа на разследващите причината за трагедията е, че шофьорът не е вдигнал ръчната спирачка на спрения автобус, който е потеглил назад и се е обърнал в канвката с хора в него.

Служебният адвокат на украинеца Камен Кънев обаче твърди, че ръчната спирачка е била вдигната и доказателстов за това било,че след като е задействана, автобусът е останал намясто 10 минути при запален  двигател и без шофьор в кабината.

Съдът обаче постанови %задържане под стража" на украинския шофьор, който няма постоянен адрес, на който може да бъде открит, Решението може да се обжалва в 3 дневен срок.

Двама загинаха, а 16 бяха ранени при тежката катастрофа с автобус край Малко Търново.

