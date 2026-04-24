Шефът на БАБХ: Спряхме тонове опасно месо и изчистихме "чадърите" в контрола

„В Дулово открихме негодна за консумация храна, която е с изтекъл срок на годност, няма информация за произхода ѝ и няма необходимата документация. Спряхме месо, което е предстояло да влезе в хранителната верига. Никой не държи такива количества, без да смята да ги реализира". Това заяви пред NOVA изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски по повод унищожаването на над 3,5 тона храни от животински произход, които са били открити в месодобивно и месопреработвателно предприятие в град Дулово, област Силистра.

Той отправи призив към всички производители на месни продукти, заготовки и към кланиците: „Правилата на БАБХ не са кой знае какви - просто е въпрос да се спазват. нека да изчистят фризерите си от храна, която е негодна за консумация и е с изтекъл срок".

И беше категоричен, че има пълно доверие на колегите си, които извършват проверките. "Няма абсолютно никаква намеса в официалния контрол. Извършваме кръстосани проверки. Една областна дирекция проверява друга. Освен това колеги от централното управление също извършват проверки на място. Целта е пълна прозрачност и премахване на т.нар. „чадъри", които са съществували досега", подчерта Мавровски.

По думите на шефа на БАБХ до агенцията са достигнали сигнали за "нерегламентирани „такси спокойствие". Но беше категоричен, че "това вече е в миналото". "В конкретния случай става дума за обекти в Бургаска област. Там установихме обекти, които са работили напълно незаконно. Проверени са седем обекта, като само един е имал законно право да функционира. Това беше установено чрез кръстосани проверки", даде пример той.

По отношение на откритите огнища с антракс той подчерта, че към момента има едно потвърдено такова. "Установени са три локации, на които е предавано месо за преработка. Едната е в село Лъвино, където има данни за четири биволици, които са били болни или починали, но е било предвидено месото им да влезе в хранителната верига. Имаме и случай, при който месо и части от трупове са били изхвърлени на сметище, вероятно след като се е разпространила информацията за антракс", обясни доктор Мавровски.

Извършени са били незабавни проверки, включително и на място в огнището в Силистра. Сметището е дезинфекцирано и загробено по всички изисквания. Въпреки това продължават разследванията, за да се проследи напълно пътят на месото и дали има други засегнати локации, подчерта той.

"Животните са били лекувани, но първият случай на антракс е установен преди около 35 дни - в деня на изборите, след лабораторни резултати. Веднага са предприети действия - загробване, проби, епидемиологично проучване и издирване на всички свързани обекти. Собствениците на животните не са възпрепятствали проверките. Те не са били наясно с риска. Дори една от тях е искала да запази месото, което всъщност представлява биологична опасност. След разговори и съдействие от браншови организации, ситуацията беше овладяна", обясни шефът на БАБХ.

По отношение на шап и шарка по животните, които бяха установени, Мавровски беше категоричен, че към момента няма данни тези заболявания да са достигнали до България, но рискът е сериозен. "Искам да подчертая, че при антракса имаме единични случа, но той се лекува. Шапът се разпространява бързо и може да доведе до масово унищожаване на животни. По отношение на шарката -четири огнища вече са ликвидирани благодарение на добра организация. Надяваме се да няма нови случаи", заяви той и допълни.