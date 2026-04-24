ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22728983 www.24chasa.bg

Георги Чолаков: Никога не съм водил подобни разговори, технологиите позволяват създаване на фалшиво аудио

Никога не съм водил подобни разговори. Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде използвано за внушения и дезинформация. Това заявява доскорошният председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков в своя позиция. Тя е изпратена до медиите във връзка с разпространени по-рано днес записи от сайта „Бърд". Твърди се, че на тях се чува гласа на Чолаков. 

После на пресконференция на "Да, България" лидерът на ДБ Ивайло Мирчев съобщи, че са подали сигнал в прокуратурата по повод записите и съмнения за корупция.  Мирчев, цитирайки публикацията на "Бърд", настоя за разследване срещу Георги Чолаков.

Ето какво гласи цялата позиция на Чолаков: 

Във връзка с разпространяваните от сайта „Бърд" в публичното пространство аудиозаписи, категорично заявявам, че никога не съм водил подобни разговори.

Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде използвано за внушения и дезинформация.

Ще съдействам изцяло на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства, като се надявам разследването да приключи в най-кратки срокове.

Георги Чолаков

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

