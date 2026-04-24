Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- продължават строителните работи от поетапния ремонт на ул. „Йосиф Цанков":

- извършени бяха дейности по полагане на нова асфалтова настилка в участъка между кръстовищата с ул. „Захари Зограф" и ул. „Мадан", при което бе премахната старата компрометирана настилка, извършена бе корекция на нивата, възстановяване на носещата способност на пътната основата на места, премахване на старите и монтиране на нови чугунени капаци за ревизионните шахти на места и полагане на два слоя асфалтова смес;

- продължават подготвителните дейности преди полагане на нова настилка в участъка на улицата от кръстовището с ул. „Мадан" до ул. „24 май";

- започнаха строителни дейности по благоустройство на пространството по ул. „Капитан лейтенант Евстати Винаров" /между бл. „Калоян" и сградата на Бюрото по труда/. Предвидено е полагане на нови ограничителни бетонови ивици и бордюри, разчистване и оформяне на зелени площи, зони за паркиране на автомобили с бетонни паркинг елементи, ремонт на съществуващата и изграждане на нова системата за отвеждане на дъждовните води, изграждане на ново външно осветление;

- започна ремонт на опасно разрушен уличен линеен отток за отводняване на повърхностни води на ул. „Захари Зограф" преди кръстовището с ул. „Йосиф Цанков";

- продължава цялостният ремонт на ул. „Константин Димчев" - премахната бе старата настилка и бяха положени нови бетонни улични бордюри;

- стартира цялостният ремонт на тротоара по бул. „Цар Освободител" - от страната на Централен общински пазар. Предвидено е премахване на старата амортизирана настилка, направа на основа и полагане на нова паважна настилка;

- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „Христо Ботев", бул. „Цар Освободител", ул. „Борисова" и ул. „Русофили";

- отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Братя Миладинови";

- ремонтирани бяха дъждоотвеждащи и ревизионни шахти по бул. „Гоце Делчев" и ул. „Княжеска";

- продължават дейностите по частични ремонти и подмяна на компрометирани плочи и павета на пл. „Свобода" и ул. „Александровска";

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по републикански път II – 21, бул. „Гоце Делчев", бул. „Тутракан" /вкл. монтиране на 4 стълба за улично осветление и ремонт но захранваща мрежа/, ул. „Адмирал Рождественски", ул. „Доростол", ул. „Йосиф Хербст", ул. „Нови сад", ул. „Юндола" - до бл. „76" /вкл. монтиране на нов шкаф за управление на външно осветление/, както и по уличните мрежи на с. Николово и с. Ново село;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и околоблоковите пространства на бл. „83" и бл. „86" в кв. „Здравец" /вкл. и подмяна на осветителни тела/, бл. „212" пред вх. „Е"/ в кв. „Чародейка – Юг", бл. „Жерав" и бл. „Чайка" в кв. „Здравец – Изток" /вкл. и подмяна на осветителни тела/;

- монтирани бяха 6 нови и бяха подменени 11 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха 35 нови светлоотразителни знаци и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Доростол" с ул. „Яребична", ул. „Потсдам" с ул. „Академик Михаил Арнаудов", ул. „Чипровци" с ул. „Тича" и бул. „Христо Ботев" с ул. „Никола Й. Вапцаров";

- положена бе напречна хоризонталната пътна маркировка по бул. „Цар Освободител", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Рига" 5, ул. „Шести септември", пред вх. „Д" на бл. „МНО" 3 в кв. „Възраждане – Юг" и пред бл. „Райна Княгиня" в кв. „Здравец – Изток";

- по график бяха измити ул. „Околчица", ул. „Байкал", ул. „Юндола", ул. „Котовск", ул. „Тулча", ул. „Яребична", ул. „Потсдам", ул. „Борисова", ул. „Стефан Стамболов", ул. „Панайот Хитов", ул. „Рила", бул. „Мидия Енос", пътен възел Охлюва, бул. „Гоце Делчев", бул. „Васил Левски", ул. „Опълченска", ул. „Филип Станиславов", бул. „Липник", бул. „Скобелев", бул. „Цар Освободител", бул. „Съединение", ул. „Плиска", ул. „Доростол", бул. „Трети март", ул. „Солун, ул. „Капитан Маринов";

- на 20 април бяха извършени обработки срещу кърлежи и бълхи на територията на с. Бъзън, с. Червена вода, с. Ново село, с. Тетово, кв. „ДЗС" и кв. „Образцов чифлик";

- на 21 април бяха извършени обработки срещу кърлежи и бълхи на територията на с. Басарбово, кв. „Средна кула" и кв. „Долапите";

- на 22 април бяха извършени обработки срещу кърлежи и бълхи на територията на с. Семерджиево, с. Хотанца и гр. Мартен;

- извършени бяха проверки в Парка на възрожденците относно разхождане на домашни любимци без повод, като при проверките бяха съставени два акта за установяване на административно нарушение според Закона за ветеринарномедицинската дейност;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 9 кучета, осиновени – 5, и бе извършена ваксинация на 6 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 2 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- с възстановката „Камбаните на бунта. 150 години от април 1876" на НЧ „Стефан Караджа – 2018" и Национално дружество „Традиция" – клон Русе и концерт с участието на Общинския духов оркестър, хор „Св. Георги Победоносец", Младежкия гвардейски отряд, както и рециталът на Дарина и Теодора Даскалови, бе отбелязана 150-годишнината от избухването на Априлското въстание на 20 април;

- изготвена бе заповед за финансиране на одобрените проектни предложения по програма „Култура" и бяха изготвени договорите за финансиране с бенефициентите;

- извършена бе подготовка на Хоровата среща „България пее", която ще се проведе на 25 април в зала „Филхармония";

- продължава подготовката на програмата за 6 май, изготвени бяха и рекламни материали;

- продължава подготовката на церемонията по връчване на награди „Русе";

- продължават административните дейности, свързани с отчитане изпълнението на проекта „Русе Арт Фест", договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини";

- продължават административните дейности, свързани с отчитането на концертите и техническото осигуряване на програмата на 65. Международния фестивал „Мартенски музикални дни";

- на 20 април бе взето участие в тържествения концерт по случай 66 г. от създаването на НУИ „Проф. Веселин Стоянов", който се проведе в зала „Русе";

- на 21 април бе обявено класиране за заемане на свободните места за прием в детските градини за настоящата учебна година;

- обобщена бе информацията, във връзка с подаваните от образователните институции заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти;

- на 22 април бе взето участие в концерта по случай 20 г. ПЧСУ „Леонардо да Винчи" в Канев център;

- обобщена бе информация, във връзка с подаваните от образователните институции отчети за изпълнение на годишния план за 2025 г. на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Русе.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- заместник-кметът Златомира Стефанова и експерти от Община Русе взеха участие в работна среща в гр. Кълъраш, Румъния, в която се включи Николета Минку - ръководител на съвместния секретариат на програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния- България 2021-2027, ръководители на проекти и технически експерти. Срещата бе инициирана от Община Русе, във връзка с изпълнението на проектите, в които община Русе участва, и премина ползотворно, като бяха обсъдени изпълнените до момента и предстоящите дейности;

- издадени бяха 14 разрешения за ползване на място на открито върху терени общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито, както и 7 удостоверения за регистрация на апартаменти за гости;

- изготвени бяха 10 договора за отдаване под наем на имоти общинска собственост.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава ремонтът на Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие" и изграждане на топла връзка между съществуващите сгради, извършени бяха зидарски дейности, доставени бяха новите дограми на обекта, извършени бяха работи по външното стълбище към топлата връзка;

- продължава ремонтът на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3, монтирано бе работното скеле на северната и западната фасада, започна демонтирането на покривните обшивки с ламарина по скатове около и по капандурите;

- продължава изграждането и оборудването на две социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Към настоящия момент са изпълнени кофражните, армировъчните и бетоновите работи по фундаментите, направен е и обратен насип;

- извършени бяха 9 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

- издадени бяха 5 заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на съобщаване на заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчета от социалните услуги;

- извършени бяха 12 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –социални услуги";

- обявен бе конкурс за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания" – резидентна грижа, информиране и консултиране (като специализирана услуга), застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга);

- проведен бе конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства" на територията на община Русе;

- консултирани бяха 12 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 20 домашни посещения, с цел проследяване качеството на грижа;

- консултирани бяха 70 лица за ползване на подкрепа по механизъм „Лична помощ";

- изготвени бяха 52 трудови договора и 52 тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- изготвени бяха графиците и отчетите с положения труд на 1576 лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в Русе и във всички населени места на общината;

- на 20 април стартира програмата „Моите зъбки – здрави и бели" с посещения в Детски ясли 1, 4, 5, 6 и 9;

- консултирани бяха 9 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- здравните медиатори обходиха кв. „Средна кула", кв. „Тракция" и кв. „Селеметя", където проведоха 87 консултации за недопускане епидемично разпространение на морбили и предоставиха информационни материали. Консултираха за задължителната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, както и за останалите задължителни имунизации и подпомогнаха достъпа до медицински прегледи и консултации на 19 лица;

- специалистите по ранно детско развитие посетиха по график Детска ясла 12, където бяха обсъдени затруднения, свързани с развитието и поведението на децата. На екипите от яслата бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители. Проведени бяха дейности в Детски ясли 6 и 4, насочени към стимулиране и развиване на фина и груба моторика. В Детска ясла 9 бяха обсъдени конкретни казуси, свързани с говорното и двигателното развитие, както и предизвикателствата при комуникацията на децата;

- по програмата „Кодово име живот" бяха проведени 10 сесии с ученици от 5 до 7 клас на ОУ „Никола Обретенов" и ОУ "Олимпи Панов";

- по програмата „Уча се да чувствам и разбирам" бе проведена родителска среща с родителите от 2. клас на ОУ „Отец Паисий", като предстои програмата да стартира с децата от класа;

- проведена бе среща с учениците от десети клас на ПГДВА „Йосиф Вондрак" на тема „Агресия и комуникация. Езикът на тялото";

- изготвени бяха 36 карти за хора с трайни увреждания;

- въведена бе временна организация за безопасност на движението на:

- ул. „Драган Цанков" и ул. „Цар Самуил", във връзка с разширение на тръбна и кабелна мрежа;

- ул. „Муткурова" 115, във връзка с изпълнение на строителни и ремонтни работи;

- ул. „Цар Асен" 25, във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи;

- ул. „Опълченска", във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи;

- път до ТЕЦ - изток, във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи;

- ул. „Цариброд" 3, във връзка с извършване на строително-монтажни работи;

- взето бе участие във фестивала „Майстори на автомобила", организиран от Русенския университет „Ангел Кънчев".

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- създадена бе организация на транспорт за русенските училища и отбори, които участват в зонални и финални първенства на Ученическите спортни игри;

- продължава обработката на заявления за кандидатстване по програма „Спорт - 2026 г."

- продължава организацията на младежкото куиз събитие „Да си добър е TRENDY";

- изготвен бе доклад за награждаване на отлично представили се спортисти;

- извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на баскетболни срещи;

- продължават ремонтните дейности, във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига сезон 2026/2027 г.;

- продължава подготовката на Общинската тенис база в Парка на младежта за откриване на тренировъчния и състезателен сезон;

- изградена бе пясъчна площадка за борба в СК „Локомотив";

- Общинският младежки дом извършва подготовка на следните предстоящи събития:

- участие на Танцово студио „Импулс" в международен конкурс в Букурещ, Румъния;

- участие на Мажоретен състав „Екстрийм" в конкурси във В. Търново и Шумен;

- среща с президента на Република България с XIII Гвардейски отряд на 6 май

- участие на Хор „Свети Георги" в православен фестивал в Попово;

- концерт „С музиката на 80-те".