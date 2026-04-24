Хванаха двама грузинци с пистолети и маски в София, дебнели сънародник, за да го ликвидират

Полиция СНИМКА: МВР

Двама грузинци с пистолети и маски са били задържани вчера в столичния кв. "Драгалевци" при акция на полицията, научи "24 часа". По неофициална информация те дебнели техен сънародник, който е трайно установен у нас.

Смята се, че двамата са влезли в България преди около 2 седмици. Вчера около 15 часа били задържани на паркинга на голям магазин на столичното околовръстно, точно при разклона за кв. "Драгалевци". Там живее техният сънародник, който развива бизнес в страната ни. Затова подозренията са, че двамата са го дебнели, за да го убият. Преди това обаче са задържани при акция на столичната полиция.

По неофициална информация двамата се издирват от няколко страни за вече извършени екзекуции.

