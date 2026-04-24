Ивелин Михайлов излиза от политиката

Бившият председател на парламентарната група на „Величие" Ивелин Михайлов се оттегля от активната политика. Това обяви самият той пред bTV.

„Аз се връщам към икономическите дейности. Някой трябва да произвежда за пенсионерите, за социално слабите, за държавата", заяви той.

Михайлов уточни, че партия „Величие" ще продължи да съществува и да се подготвя за бъдещи избори.

„Не можем да кажем, че сме загубили изборите. Влязохме, за да се противопоставим на модела. Ние влязохме в политиката като водачи на репресирани хора, които не можеха да търпят повече модела Борисов–Пеевски. Това беше нашата цел", заяви Михайлов.

Според него именно тази цел вече е постигната.

„Нашата мисия е изпълнена. Дали друг ще я довърши – предстои да видим. Ние направихме единственото успешно въстание в България след въстанието на Ивайло през 1278 година – въстание срещу мафиотската власт", каза още той.

Въпреки изборния резултат, Михайлов заяви, че не се чувства губещ.

„Аз не се чувствам победител, аз се чувствам горд. Но ние сме победители на 100%, защото имаме 100 000 съмишленици. Това не са просто избиратели - това са хора, които бяха с нас във всяка битка. Това е най-хубавият момент в живота ми", коментира той.