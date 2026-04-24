Борисов свиква в Пловдив цялото ръководство на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов събира в Пловдив цялото ръководство на партията в понеделник на работна среща. На нея ще бъдат обсъдени лошите резултати от изборите, както и набелязани първи стъпки на ГЕРБ като опозиция в новия парламент. Извикани са кметове, областни координатори, новоизбраните парламентаристи, както и тези, които не успяха да влязат. Разговорите няма да са лесни, прогнозират участници. Засега не е ясно ще бъдат ли поканени медии.

Срещата ще е в изискан хотел в центъра на Пловдив. След дебатите ще има вечеря и голяма част от участниците ще останат да пренощуват.

За събитието е избран вторият град на страната заради удобството, че е в центъра на България.