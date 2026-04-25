Купуваме директно от фермата повече мляко, но остават лимитите за месо, яйца, мед и риба

Тези с до 50 кокошки могат да продават, без да слагат маркировка

Стопани, които имат до 50 кокошки, ще могат да продават директно яйца от фермата без маркировка. Задължително ще бъде обаче да изписват името и адреса на производителя.

Това е една от поправките в наредба на Министерството на земеделието и храните за директните доставки от производители на малки количества храни, която е пусната за обществено обсъждане.

За яйцата количеството, което фермерите могат да реализират, на практика се запазва, но се променя обхватът. Досега се допускаше до 1000 бройки седмично само за такива от кокошки и пъдпъдъци. В новия проект

лимитът е 52 000 яйца годишно,

но обхваща много повече птици - пуйки, гъски, патици и други, плюс отделен лимит за щраусови - не повече от 2100 броя яйца годишно.

Пояснено е, че те трябва да се съхраняват в помещения при подходяща температура, която гарантира безопасността на продукта, и да бъдат доставени на потребителя най-късно до 28 дни, след като са снесени.

Освен това яйцата, предназначени за директна доставка, не трябва да се измиват или обработват.

Най-видима е промяната при млякото. В момента за краве има фиксиран таван от 73 000 кг годишно. С новите текстове се въвежда гъвкав модел според размера на фермата. При малки с до 20 животни се допуска до

100% директна реализация,

докато при увеличаване на броя животни този дял намалява до 75 и 50%. За най-големите ферми е въведен максимален годишен лимит от 200 000 кг краве или биволско мляко. Това на практика означава значително разширяване на възможностите, особено за по-големите производители.

При директните продажби на отстрелян дивеч количествата са до 10 броя едър и до 50 броя дребен дивеч на ловец годишно.

Наредбата поставя и строги температурни граници за месото от домашни копитни животни, за да се гарантира неговата безопасност. Охладено месо трябва да се съхранява и транспортира при температура не по-висока от 7°С. При субпродуктите - до 3°С, при мляното месо е записано, че непосредствено след приготвянето му трябва да се охлади до 2°С. А месните заготовки трябва да се поддържат при температура до 4°С.

При пчелния мед промяната е по-малка, но важна. Сега има двойно ограничение – до 40% от годишния добив, но не повече от 2000 кг. В проекта остава само абсолютният таван от 2000 кг годишно. Медът

може да се продава директно от пчелина

или да достига до пазари, базари, тържища и обекти за търговия на дребно. В същото време изрично се поставя ограничение - търговските вериги не са допустим канал за тези доставки.

При рибата също има облекчение. В момента ограничението е до 30% от улова, но не повече от 5000 кг годишно. В проекта остава лимитът от 5000 кг, без процентно ограничение. Рибата трябва да е доставена до 6 часа от улова или до 2 часа от разтоварването, когато е добита при стопански риболов, и до 6 часа от изваждането ѝ от водата, когато е добита от обект за аквакултури.