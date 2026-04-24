Момче на 15 г. падна от първия етаж на заведение в НДК, с опасност за живота е (Снимки)

Дете на 15 години е паднало от 5 метра височина след срутване на парапет в НДК, съобщиха от СДВР за "24 часа". То е с опасност за живота.
Оттам посочиха, че младежът бил в заведение и седял на парапета с приятели. Други деца го бутали и той се срутил.
На място има полиция, а ученикът е закаран в "Пирогов".
От лечебното заведение съобщиха за "24 часа", че детето е в кома и в изключително тежко състояние. Момчето е в Детска противошокова зала на "Пирогов" в кома, с височинна травма. Предстоят диагностично-терапевтични дейности по спасяването му.