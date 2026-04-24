Момче на 15 г. падна от първия етаж на заведение в НДК, с опасност за живота е (Снимки)

Дете на 15 години е паднало от 5 метра височина след срутване на парапет в НДК, съобщиха от СДВР за "24 часа". То е с опасност за живота.

Оттам посочиха, че младежът бил в заведение и седял на парапета с приятели. Други деца го бутали и той се срутил.

На място има полиция, а ученикът е закаран в "Пирогов".