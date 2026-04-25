Депутатът на Радев - 50-годишен мъж, новобранец в парламента, но с опит от местна власт, министерство, армията

Мъж на 50 г., с опит в изпълнителната и местната власт, но не и в парламента. Това е осредненият образ на бъдещия депутат на Румен Радев. Самият той избра да влезе в парламента от 25-и МИР в София, а не от Бургас, където постави абсолютен рекорд по преференции, откакто те са въведени - над 22 хиляди лични гласа.

131 ще са новите лица в парламента от “Прогресивна България” - за първи път от 25 години толкова много новобранци ще прекрачат прага на Народното събрание. А портретът им, който “24 часа” изготви въз основа на биографиите, качени на сайта на формацията, е с уговорката, че е преди първата вълна, която ще тръгне с лидера и бъдещ премиер Радев към изпълнителната власт. След конституирането на 52-ото НС, избора на председател, а след него и на правителството групата на ПБ сигурно ще придобие друг облик.

1:3 е съотношението жени:мъже в бъдещата управляваща група преди първия звънец на този парламент. От 35-те дами с най-силно представителство са тези от Шумен (2 от 3 мандата), столичния 23-и МИР (4 от 8) и Хасково (3 от 5 места).

Средната възраст на групата е 49,88 г., като депутатите от Варна масово не са посочили възрастта си. Най-младата листа е от Плевен - 41,6 г. А в Разград и двамата избрани за депутати са набори - предприемачът с дългогодишен опит в земеделието Маломир Власов и директорът на голяма фирма за почвообработваща техника Рашид Узунов са на по 52 г.

Най-възрастен е бившият шеф на НСО,

НСБОП и жандармерията ген. Румен Миланов. Очаква се именно той да удари първия звънец на 52-ото НС другата седмица, тъй като се очертава да е доайен и сред останалите групи.

РУМЕН МИЛАНОВ

Най-младият депутат в ПБ е 24-годишната Мариям Сакъз от Стара Загора, която е магистър по финанси и застраховане и е регионален координатор за София на аптечна верига. Освен нея под 30 г. са олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова (26 г.), Димитър Петров от Монтана (27 г.) и Антонио Василев от Плевен (29 г.). Петров е докторант по конституционно право в СУ и е посочил впечатляващ брой магистратури - право в Софийския, политически мениджмънт и публични политики в НБУ, дипломация и международни отношения пак там, както и лидерски практики от УНИБИТ.

Също 4 магистратури има и Лорин Лоринков от Плевен, специалист в областта на енергетиката и управлението на големи инфраструктурни проекти - магистър по ядрена енергетика от ТУ, по финансов контрол (в Свищов), по електроснабдяване и електрообзавеждане (Русенски университет) и по педагогика (ТУ-Габрово).

Рекордът по дипломи обаче е на Иван Янев, който губи зрението си на 6 г.

след инцидент с прашка и метална скоба, изстреляна от друго дете. Има 5 магистратури - история, педагогика на зрително затруднените, публична администрация с профил държавна администрация, творческо писане и спортен бизнес. Той е треньор по шоудан и преподавател по специални спортове за хора със зрителни увреждания.

8 бивши министри

от кабинетите на Радев начело със служебния премиер Гълъб Донев влизат в парламента. Това са Росица Карамфилова, Илин Димитров, Иван Шишков, Иван Демерджиев, Петър Стойчев, Явор Гечев и Александър Пулев. Както и 3-ма зам.-министри - Тодор Джиков и Крум Недялков (на земеделието) и Нели Андреева (на транспорта).

Гълъб Донев и Иван Демерджиев са част от хората около Радев с опит в изпълнителната власт.

Шестима пък са бившите областни или зам.-областни управители - Марио Смърков (Варна), Георги Митов (Враца), Симеон Иванов (Русе), Стефан Сабрутев (Смолян), Даниела Николова (Пловдив) и Димитър Тодоров (Силистра).

Интересите на местната власт като депутати ще защитават 15 настоящи и бивши кметове, зам.-кметове и общински съветници. Кметът на Кричим Атанас Калчев се отказа да е депутат, но все още в списъка са имената на колегата му от Полски Тръмбеш Георги Чакъров и на зам.-кметовете на Тунджа - Стоян Петков, и на Ямбол - Енчо Керязов. В този списък са още Иван Вачев (кмет на кметство Вълчитрън, Плевенско), Мартин Жлябинков (бивш секретар на община Перник), Румен Мунтянов (бивш зам.-кмет на Генерал Тошево). Васил Филев пък досега беше председател на Общинския съвет в Пещера.

Заради новите депутати места в общинските съвети се оголват в поне 9 града

Като например Николай Косев (Габрово), Мария Тодорова (Варна), Емил Денков (Русе), Михаил Михайлов (Враца), Георги Георгиев (Търговище), Борислав Георгиев (Плевен) и др.

Всички те имат опит във властта, но не и в парламента. На банките в Народното събрание от групата на “Прогресивна България” са седяли само шестима. Новобранците ще могат да разчитат на съветите и напътствията на колегите си Антон Кутев, Петър Витанов, Явор Гечев, Галин Дурев - и тримата са били депутати от БСП в предишни мандати, както и на Илин Димитров (един мандат от “Продължаваме промяната”) и Фатме Рамадан (преди от ДПС).

Разнообразна като професии ще е групата на Румен Радев. Освен самия лидер, по професия военен пилот,

има още един пилот, но в гражданската авиация

- Стефан Свиленов от Пловдив.

Логично за бъдещи законотворци най-многобройни са юристите - поне 18, начело с Михаела Доцова, която има опит години наред като шеф на правната дирекция на МОСВ, а сега се спряга и за шеф на парламента. Работила е и в правната дирекция на НС преди години. Както и Румяна Петрова - дъщеря на бившия генерал Любен Петров, също с дълга юридическа практика зад гърба си. Юрист е още Елена Нонева - шефката на ПД “Социалдемократи”, която даде регистрацията си за участието на коалицията на Радев на тези избори. Не прави това за първи път - с нейната регистрация към победата си тогава през 2021 г. тръгна “Продължаваме промяната”.

Доц. Александра Вълчева пък е преподавател в УНСС и има опит като експерт в държавната администрация. А 36-годишната Олга Борисова от Варна е представена като най-младия професор по право. Тя е зам.-декан на Юридическия факултет към Варненския свободен университет и е експерт в сферата на ядреното право.

Втората мощна група са военни и бивши служители на системата на МВР. Освен лидера и експрезидент висшето училище за пилоти в Долна Митрополия са завършили още Димитър Стоянов (който бе негова дясна ръка на “Дондуков”) и ген. Иван Лалов, който наследи Радев начело на авиобаза Граф Игнатиево. Разузнавачът Петър Тодоров беше главен секретар на МВР по време на кабинетите на Гълъб Донев, а преди това и шеф и зам.-шеф на ОДМВР - Пловдив, а колегата му Димитър Балев има 25 г. опит в ГДБОП и ГДНП.

Красимир Иванов от Русе е бивш командир на специализирано подразделение. Цветомир Цветанов е бил шеф на военното окръжие във Видин, Иван Вачев е работил като разследващ полицай в ОДМВР - Плевен, Михаил Михайлов от Враца е спец по национална сигурност и защита на населението, а Данаил Петков - по охранителна дейност.

От каквото и да се разболеят депутатите на Радев, ще имат възможност за бързи консултации още в пленарната зала със свои колеги. Защото лекарите са трети по численост в групата. Сред тях са директорът на Окръжна болница в Бургас и университетски преподавател проф. Владимир Гончев, деканът на Медицинския университет в Бургас проф. Румяна Янкова-Аврамова, ръководителят на катедрата по акушерство и гинекология към МУ - Плевен, проф. Тихомир Тотев, както и преподавателката във филиала за обучение по здравни грижи на МУ - Варна, доц. Диана Димитрова.

Медицинското съсловие е представено и от хирурга от Благоевград Александър Попов, доцента по УНГ и управител на МБАЛ във Варна Георги Илиев, неврохирурга от Пазарджик Георги Петров, както и от специалиста по кожни и венерически болести Динко Странски.

В ПБ си имат и психолог, при това с 20 години стаж в системата на МВР

- Даниела Георгиева (Монтана), и логопед - Милева Владкова. Медицинска сестра и психолог влиза от Шумен на мястото на Александър Пулев, който избра да е депутат от Стара Загора. Милена Недева е била и три мандата кмет на Каспичан, а в последните години работи в ТЕЛК.

Над десетина са предприемачите, сред тях и собственикът на голяма мебелна фирма - инж. Илко Илиев (Търговище). Още толкова са и икономисти, финансисти и хора, които идват от бизнеса. Стефан Белчев е бил директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, заемал е ключови позиции в Министерството на финансите, бил е шеф на надзора на ББР и член на УС на фонд “Земеделие”. Константин Проданов пък е работил 11 г. във финансовия сектор в Япония, преди през 2011 г. да се завърне в България и да стане съветник в екипа на тогавашния президент Георги Първанов. След това го наследи за кратко на лидерския пост на АБВ, после се оттегли от политиката до днес, когато се завръща с ПБ.

Със сигурност енергетиката ще е важна тема за Радев, а в групата му има немалко специалисти по темата, сред които Весела Момчева-Таун и Валентин Петров от Сливен, Здравко Огнянов (23-и МИР), Румяна Петрова (25-и МИР) и др.

Част от икономическия екип на Радев е и бившият шеф на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съветник в Министерството на икономиката и преподавател в УАСГ инж. Стефан Цанков. Както и докторът по социално стопанство и бивш шеф на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев. И специалистът по международно банкиране и дигитални иновации Асен Бабачев. Живка Бучуковска пък е бивш главен архитект на Русе и главен експерт в МРРБ.

“Прогресивна България” вече си има социолог (Катя Стайкова) и политолог (Галин Дурев). Журналистика е завършил Слави Василев, който е по-познат в амплоато му на политически анализатор. Иначе поне още седем от групата на Радев са учили за журналисти или са работили като такива - Нихал Юзерган, Ирина Асиова-Диамант, Стоян Тричков, Вяра Петрова, Лилия Димитрова, Катя Стайкова, Владимир Раков.

В митниците през годините са работили Георги Григоров (Благоевград) и Иван Мавродиев (Пловдив-област).

За разлика от по-големите групи в предишни мандати,

в ПБ няма нито един актьор, но пък има хореограф

и режисьор - Нели Карабахчиева, която е главен художествен ръководител на Ансамбъл “Седенчица” от Пловдив.

Както и художник - живописецът Васил Горанов, който е участвал в оформянето на много корици на книги и учебници, свързани с българската история и традиции.

Звезден е спортният отбор на Радев - олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, олимпийският медалист Йордан Йовчев, волейболната звезда Владимир Николов, световният и европейски шампион по плуване Петър Стойчев, световноизвестният акробат Енчо Керязов, републиканският шампион по плуване Миролюб Адамов. В него са и състезателят по лека атлетика Милен Трифонов, треньорът по баскетбол и учител по физическо Ивайло Христов и др.

Не всички депутати на Радев са декларирали семейно положение и деца, но от тези, които са го направили, изброихме

106 синове и дъщери и 7 внуци

Най-многодетният татко е волейболистът Владимир Николов с 4 деца, а след него са трима с по 3-ма наследници.