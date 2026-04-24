Пътен полицай №1 учи граничари как да работят с техниката, заместничката му напуска МВР

Комисар Димитър Мичев, началник на отдел “Пътна полиция” в Главна дирекция “Национална полиция”

Шефът на Пътна полиция в Главна дирекция "Национална полиция" комисар Димитър Мичев е командирован за няколко дни на границата, за да обучи служителите как да работят с новата техника на КАТ. Причината за служебното пътуване са възложени на Гранична полиция функции по контрол на пътя, научи "24 часа".

Те могат да санкционират водачи в цялата страна, затова се налагало да знаят как да боравят с техниката. Така се стигнало и до командировката на Димитър Мичев. 

Тя обаче бе изтълкувана от Богдан Милчев, бивш шеф на столичната Пътна полиция като махане на Мичев. Милчев дори пусна пост във фейсбук за отстраняването на шефа на Пътна полиция.

В него Милчев съобщава и че Мария Ботева, заместничка на Мичев, е подала заявление за напускане на системата на МВР. Източници на "24 часа" потвърдиха, че това е вярно.

Комисар Димитър Мичев, началник на отдел "Пътна полиция" в Главна дирекция "Национална полиция"
КАТ остана без ръководство — Мичев и Ботева са отстранени. Надеждата е това да сложи край на т.нар. „статистически...

Posted by Bogdan Milchev on Friday 24 April 2026

