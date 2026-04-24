Асен Василев даде мандата на ДСБ, “Да, България” поиска коалиционно споразумение и вече без квоти в листите (Обзор)

Заради сегашните “дефицити” заговориха за вливане на трите формации в единна партия

Манол Пейков остана извън парламента, акад. Денков вкара човек на ПП в София

20 депутатски места за “Демократична България” и 17 за “Продължаваме промяната” - това е окончателното разпределение в парламентарната група на ПП-ДБ.

Едва в петък следобед, часове преди крайния срок Асен Василев реши дилемата кой от двамата партньори да загуби мандат. Извън парламента остава Манол Пейков, защото лидерът на ПП избра да влезе от Пловдив. Така в Хасково се отваря място за Владислав Панев, който бе квота на ДСБ. Волята на Василев означава, че “Да, България” ще има 14 депутати, а ДСБ - 6.

Зам.-председателят на ПП Николай Денков пък отряза кадър на ДСБ от Благоевград, избирайки да стане народен представител оттам, и допълни групата на ПП в София с младия Иво Михайлов. “Че Югозападът заслужава повече, не е предизборен слоган, а моя лична кауза, заради която се състезавах на изборите и в този регион”, написа той във фейсбук.

“Казусът Пейков” запали истинска витуална война между партньорите. Атанас Атанасов и Ивайло Мирчев не се съобразиха с настояването на Асен Василев тяхната коалиция да му даде единно решение по драмата с Пейков, дори се появиха слухове, че съпредседателите на ДБ спрели да си говорят. Василев избра Пловдив, защото има повече преференции там.

Семейните драми между трите формации провокираха “Да, България” да се обяви за премахването на квотите в листите.

На база на изборните резултати работата на коалицията има своите дефицити, констатира съпредседателят ѝ Божидар Божанов. Националният им съвет отчете “сериозни слабости в предизборната кампания, включително разнопосочни послания, дефицити при подредбата на листите, липса на достатъчна координация и ясна обща стратегия, които не позволиха да се реализира потенциалът на коалицията и енергията на протестите”. Затова настояват за коалиционно споразумение, каквото до момента няма и което ще уреди работата на парламентарната група.

Преди изборите темата за коалиционно споразумение също се е промъквала, но партньорите не я развиха. Сега “Да, България” искат единна кадрова политика и отпадане на квотите при следващи избори. ПП на този вот доминираше в определянето на “решетката”, наложи и вето върху вкарването на Даниел Лорер и Явор Божанков от името на партньорите.

Нещо повече - “Да, България” поискаха и ясно разписани органи за управление на коалицията и правила за вземане на решения. А след поредицата драми и слухове за разпад на обединението те предлагат да се направи “пътна карта за съставяне на единен демократичен политически субект в център-дясно”. За подобно обединение говореше още преди 4 г. Христо Иванов, но до такова не се стигна, а конфликтите започнаха да стават все по-видими.

Новият десен субект може да включва не само “Да, България”, ДСБ и “Промяната”, но и други формации извън настоящата коалиция, обяви Божидар Божанов.

Партията подгря и тема, която вече половин година е замразена - общото явяване на президентските избори. Тя настоява за “максимално бързо осигуряване на подкрепа за издигане на единна демократична кандидатура за президент в център-дясно”. Съпредседателят Ивайло Мирчев категорично подчерта, че ГЕРБ няма да бъдат включени.

През декември ПП-ДБ започнаха да подписват споразумения за обща президентска кандидатура с различни формации. По инициатива на ДСБ миналия юни на кръгла маса обсъдиха предварителна “вътрешна” кампания за държавен глава. Бившият министър на образованието Веселин Методиев бе пресметнал, че ако прави предварителни избори, на коалицията ще ѝ трябват поне 6000 членове на комисии при около 1500 изборни секции. Затова и партийните лидери се надяваха да комбинират вътрешната президентска кампания с предварителен парламентарен вот. Трите формации обаче не успяха да задвижат процеса през април и по-скоро времето за такава кампания няма да стигне.