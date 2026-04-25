Третата вълна под знака на Близнаци - зодията на властта

Цар и двама генерали, родени през юни, единствени са вдигали по и над 1,5 млн. избиратели през новия век

И при Радев, и при Борисов ще бъде санкциониран всеки опит да повторят стар модел, вещае астрологичната им карта. Юпитер помагал на новия победител

Радев ли е българският Орбан, питаха в изборната нощ някои чуждестранни медии, сравнявайки доскорошния унгарски премиер с бившия български президент.

И ако постепенно намаляват опасенията как той ще “наследи” от претърпелия поражение лидер от Будапеща ролята на руски кон в Европейския съвет, то една друга прилика изскача на небосклона - и двамата са зодия Близнаци, при това родени в една и съща година.

Случайност или не, Близнаците често се изстрелват по върховете на световната и на родната политика. Достатъчно е само да споменем името на американския президент Доналд Тръмп. Впрочем Тръмп и Румен Радев печелят в една и съща година - 2016-а, първите си мандати.

У нас характера на зодията във властта са демонстрирали двама президенти - Петър Стоянов и Румен Радев, двама премиери - Симеон Сакскобургготски и Бойко Борисов, първата жена - шеф на парламента, Цецка Цачева, кметът на София Васил Терзиев.

Всички те притежават една неизменна зодиакална черта - публичното говорене им импонира. Според астролозите обичат да са център на внимание, адаптивни са. Темпераментни, но лесни за общуване. Често ги подозират в двойствена природа, изменчивост и непостоянство. Но пък се изправят фронтално срещу проблеми, инициативни са, а бързият ум и реакции им помагат в кризисни ситуации. Обичат да налагат своята стратегия в политическата игра, като умеят да използват грешките на опонентите си.

Хора с изявено его

В българския случай - очевидно и с харизма, съизмерима с голямото его. Защото единствените политици, вдигали през новия век вълна от около и над милион и половина избиратели на парламентарен вот, са Близнаците Симеон Сакскобургготски, Бойко Борисов и сега Румен Радев.

Всъщност разгромната победа на “Прогресивна България” на Радев е сравнима най-вече с тази на Иван Костов през 1997 г., още повече че датата на изборите тогава и сега съвпада - 19 април. На Радев е първото парламентарно мнозинство оттогава, цели две десетилетия след това на Костов, който взе 2,2 млн. гласа и 137 мандата. Но активността на избори във времената на стария двуполюсен модел не може да бъде съпоставяна с тази днес.

А още по-любопитното съвпадение е, че Борисов, царят и Радев са родени в рамките само на 5 дни през юни - от 13-и до 18-и.

Милиони по света вярват, други не в зодиакалните знаци. Едни политици не правят и крачка, ако различните звездни аспекти според доверени техни изследователи не вещаят успех. Други са убедени, че това са само суеверия. Но така или иначе темата пали любопитството и на завладените от нея, и дори на скептиците, още повече в момент като този, в който народът гадае как точно ще живеем по Радев и предвожданите от него нови управляващи. За които

гласува категорично и емоционално, сякаш следвайки някакви асторологични предопределености

Защо двама лидери с еднакви астрологични знаци като Румен Радев и Бойко Борисов имат различни съдби на тези избори, ако за момент оставим настрани политическата логика?

“Стихията

Близнаци е подвижна стихия. Това е стихията на комуникацията

Общо за всички представители на съзвездието Близнаци е, че това са любопитни хора. Искат да знаят от всичко по малко. Добре общуват с разнородни аудитории.

Представителите на зодия Близнаци на Земята са приблизително 700 милиона и логично не може да очакваме, че толкова много човека ще имат една и съща съдба в едно и също време. Така и Румен Радев (роден на 18 юни през 1963 г.,) има различен личен и кариерен път в живота от Бойко Борисов (роден на 13 юни 1959 г)”, отбелязва режисьорът Стилиян Иванов. Спроред неговата система прочитът на звездните карти е основан на орфическата астрология. В нея т.нар. хороскоп всъщност е “учебна програма” - какво трябва да следваме в нашия живот, за да можем да постигнем онова, за което сме дошли в света.

Стилиян Иванов прави уговорката, че тъй като не разполагаме с часа на раждане на двамата лидери Близнаци, доминирали политическия ни живот през последните 10 г. (вторият очевидно ще го доминира и през следващите), не може да бъдем детайлни в описанието на личните им учебни програми. “Но със сигурност можем да кажем, че в периода от януари 2026-а до април 2028 г. и двамата ще жънат посятото в областта на умението да вземат решения и да носят отговорност за взетите решения според наученото през периода 1996 - 1998 г., когато планетата Сатурн беше в съзвездието Овен, където е отново сега след 30-годишно пътешествие през зодиака”, казва авторът.

Според астрологичната система, която Иванов изследва, на изпит са подложени лидерските им умения, в които Борисов е подпомогнат в рождената си карта от Южния лунен възел (опитност по инстинкт), а Радев - от Юпитер (опитност, придобита от израстване зад граница).

“От пролетта на 2023 г. досега

Румен Радев ревизира доста от илюзиите си

заради транзита на Сатурн в съзвездието Риби, където е разположен неговият Хирон, и заради транзита на Юпитер през същото място от януари 2025-а до края на юни 2026-а. Това е период и на пренареждане на духовните му ценности! Илюзиите и духовните му ценности са били подложени на разширение преди това от януари 2022-а до май и през ноември и декември същата година”, гласи изготвената от него карта.

При Бойко Борисов “заради разположението на Меркурий в съзвездието Рак в личната учебна програма и транзита на Юпитер на това място има субективно, емоционално усещане за подем и разширение от юни 2025 г. досега, който съвпада с период на дисциплиниране и структуриране на емоциите при Румен Радев заради същия транзит, но през неговия Северен лунен възел. Тези процеси ще продължат до края на юни тази година”.

Изключително важен период и за двамата лидери ще бъде от края на юли тази година до февруари 2028-а, когато Северният възел ще преминава през Водолей, в което съзвездие в личните учебни програми на Бойко Борисов се намира Хирон, а на Румен Радев - Сатурн, прогнозира Иванов. И предупреждава:

“Пътят минава между разруха и структуриране

според личната опитност, която всеки сам е натрупал, и особено според умението им да отстояват индивидуалността си и да намерят нов, нестандартен и модерен подход към: изявата - за Бойко Борисов (заради Венера и Марс в Лъв в личната учебна програма и транзита на Юпитер тук); популярността - за Румен Радев.”

И при двамата ще бъде санкциониран всеки опит да бъде повторен някакъв познат модел, добавя астрологът и режисьор. Плод ще дадат усвоените уроци от януари 2008-а до 27 юли 2009 г.

Подчертава, че генерално двамата политически лидери “изучават” две коренно различни теми от личните си учебни програми.



Всяко нещо има своето време и място в живота ни

Стилиян Иванов*

*Авторът е режисьор с над 60 документални филма, разработва и системата за себепознание "Асеман", представена в едноименния му блог

В системата по себепознание “Асеман” прочитът на звездните карти е основан на орфическата астрология. В нея т.нар. хороскоп всъщност е учебна програма - това, което трябва да следваме в нашия живот, за да можем да постигнем онова, за което сме дошли тук и сега в поредно наше прераждане. Основен проблем за повечето хора е, че, живеейки, започват да следват учебните програми на другите - на тези, които обичат, или на тези, от които се страхуват. Но за да имаме успех, трябва да останем твърдо в собствената си учебна програма.

За да бъде изготвена такава, е необходимо да разполагаме с часа на раждане на съответния човек, защото той определя ключовите етапи и зони на живота ни: етап и зона на нашата изява, етап и зона на нашите ценности, на нашето общуване, на емоционалната стабилност, на любовта, на здравето, на партньорствата, на нашите трансформации с подгласник смъртта, етап и зона на нашето щастие, на авторитета и себеуважението, на нашата индивидуалност и етап и зона на нашата духовност. Казано с други думи - всяко нещо си има своето място и своето време в живота на всеки един от нас. В случая обаче не разполагаме с часа. Колкото до термина “зодия”, това е разположението на Слънцето в съответното съзвездие. Слънцето е изразител на нашия Дух, половината от нашето безсмъртие (другата половина се изразява от Луната, нашата Душа).

И накрая да подчертаем, че системата по себепознание “Асеман” - орфическа астрология, гледа на властта, славата, силата, богатството като на изпитания. Те не са заслуги, а знаци, че тече най-важният изпит в училището, наречено “живот” - кой съм аз и защо съм тук?

Румен Радев: Румен Радев

Ключово е да приложи наученото във възрастта между 55 и 60 г.

Румен Радев е на 62 г. и преминава през потенциалите на съзвездието Риби: духовност или илюзии, като изборът ще бъде предрешен от умението да бъде първопроходец заради разположението в съзвездието Овен в личната учебна програма на планетата Юпитер, която управлява Риби, и възможността да приложи на практика наученото от него във възрастта между 55 и 60 години и идеите, родени през лятото на 2022-ра (май-октомври).

(Визираните години са краят на първия и началото на втория президентски мандат на Радев - бел. ред.)

Бойко Борисов: Сбъдване на мечтата или пълна разруха Бойко Борисов

Бойко Борисов е на 66 г. и изучава потенциала на съзвездието Водолей: сбъдване на мечта или пълна разруха, като резултатът е заложен в действията или бездействията в периода 2020 - 2022, когато Сатурн транзитираше през Водолей.

Симеон Сакскобургготски:

Равносметка спазил ли е баланса в живота си между материалното и духовното

Симеон Сакскобургготски е роден на 16 юни 1937. Той преживява трето Сатурново завръщане и преговаря наученото през неговата 57-58-годишнина, както и през 29-30-годишнината си: отговорност за поети ангажименти и стабилна лидерска позиция.

От юни 2026 до юни 2033, когато Хирон е в съзвездието Телец, където е неговата рождена Венера, тече финална ревизия на ценностната система и дали е спазил баланса през целия си живот между това да натрупва не само материални, но и духовни активи.

На 88 г. той е под изключителното влияние на съзвездието Везни: самотата или хармонията в живота зависи от това дали зад отчитането на другата гледна точка не се е криело невъзможността да се вземат решения и да се носи отговорност за тях.