Над 1 250 000 са ползвали преференции на парламент...

Глобиха Румен Радев за неправилно паркиране

КАДЪР: Фейсбук/Румен Радев

Лидерът на "Прогресивна България" отиде в КАТ да я плати

Бившият президент и лидер на "Прогресивна България" е бил глобен за неправилно паркиране на личната си шкода. Това стана ясно от негов пост във фейсбук.

В деня на изборите Радев отиде да гласува с личния си автомобил. Поради липса на места за паркиране в столичния квартал "Редута" той спря шкодата си на тротоар, което е забранено. А снимките на неправилното му паркиране обиколиха социалните мрежи.

Днес Румен Радев е отишъл лично в столичния КАТ, за да плати глобата си, похвали се във фейсбук лидерът на "Прогресивна България". Пусна и снимки от посещението си в полицията.

"Днес платих глобата си за неправилно паркиране в изборния ден, наложена от отдел "Пътна полиция" към СДВР. Вярвам, че пред Закона всички трябва да сме равни." Това написа лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев във фейсбук.  

Публикувахте от Румен Радев в Петък, 24 април 2026 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

Още от Политика

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)