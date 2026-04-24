Глобиха Румен Радев за неправилно паркиране

Лидерът на "Прогресивна България" отиде в КАТ да я плати

Бившият президент и лидер на "Прогресивна България" е бил глобен за неправилно паркиране на личната си шкода. Това стана ясно от негов пост във фейсбук.

В деня на изборите Радев отиде да гласува с личния си автомобил. Поради липса на места за паркиране в столичния квартал "Редута" той спря шкодата си на тротоар, което е забранено. А снимките на неправилното му паркиране обиколиха социалните мрежи.

Днес Румен Радев е отишъл лично в столичния КАТ, за да плати глобата си, похвали се във фейсбук лидерът на "Прогресивна България". Пусна и снимки от посещението си в полицията.

"Днес платих глобата си за неправилно паркиране в изборния ден, наложена от отдел "Пътна полиция" към СДВР. Вярвам, че пред Закона всички трябва да сме равни." Това написа лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев във фейсбук. Румен Радев в изборния ден СНИМКА: 24 часа