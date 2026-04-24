Борисов събира ГЕРБ в Пловдив за анализ на изборния срив и план за вдигане на партията (Обзор)

Лидерът избра да е депутат от Пловдив, за да влезе от София Лъчезар Иванов, а не джензито Петя Петкова

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров - отговорник за структурите, вече хвърли оставка

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов събира ръководството на партията на съвещание в Пловдив в понеделник, научи “24 часа”. На него ще бъде направен анализ на изборните резултати и план как да стегнат редиците на партията след слабите изборни резултати и загубата на над 208 хил. гласа. Това е 33% спад спрямо 2024 г.

Още не е ясно дали ще се обсъждат промени в ръководството, което беше избрано съвсем наскоро на конгрес през март. Отговорност обаче вече пое кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който в петък обяви, че напуска Изпълнителната комисия на партията.

Точно преди вота Тодоров заедно с бургаския си колега Димитър Николов беше избран от Борисов на специална позиция за поддържане на структурите и решаване на проблемите по места.

Решението на Тодоров е по-скоро неочаквано, тъй като във вторник той беше в София до лидера си Борисов на първата му изява след изборите. Тогава за оставки не стана дума, а кметът коментира, че партията трябва да се върне към антикорупционния профил, с който беше създадена.

В неговия град резултатът на ГЕРБ е малко по-нисък от средния за страната и губи един мандат - ще има двама вместо досегашните трима депутати. Отливът е от над 11 хил. гласа.

“Приемаме решението на Живко Тодоров като личен акт на отговорност. Той е един от най-успешните кметове на ГЕРБ и в съвместната ни работа сме направили много за Стара Загора. ГЕРБ направи анализ къде сме сбъркали и какво трябва да подобрим в работата си”, реагираха от централата на решението на Тодоров.

Голям е сривът и в Бургас - града на другия кмет, отговорник за структурите. Там ГЕРБ има резултат малко над средния за страната, но с 13 хил. гласа по-малко спрямо октомври 2024 г., а от четирима депутатите ѝ падат на двама. До мандат не стигна Галя Василева от Контролната комисия на партията. Колегата ѝ Александър Иванов пък влиза от София, защото Томислав Дончев избра да е депутат от родното Габрово. Но така пък депутат не успя да стане друг младеж - Михаил Митов.

Решенията от кои райони да влязат двойните водачи със сигурност са били трудни, защото при всяко положение от парламента изпадат хора с по няколко мандата зад гърба си.

Делян Добрев например избра да представлява 24-и МИР в София и така извън парламента остава Христо Гаджев, който е бил председател на комисията по отбрана.

Депутат от Хосково обаче отново ще е Георги Станков, който не участва в парламентарните дебати, но пък винаги събира куп преференции на вота - и този път над 5000.

Ако Борисов беше избрал 25-и МИР в София, щеше да изпадне Лъчезар Иванов.

Но лидерът влиза от Пловдив и така клетва от града под тепетата няма да положи едно от джензитата в партията - Петя Петкова.