Иво Христов: Всички сбъркаха, като сложиха епитета "проруски" пред името на Радев

"Победи надеждата. В много региони победи куражът над страха. Ние даже не подозирахме в каква степен хората са феодализирани на места. Забелязваме обрат в статистиката в някои традиционни бастиони на ДПС. Победи надеждата за една по-справедлива държава". Това заяви Иво Христов от "Прогресивна България" в студиото на "Панорама" пет дни след парламентарните избори.

По думите му "Прогресивна България" ще се позиционира вляво от центъра, тъй като там има голям брой непредставени избиратели.

Дали ще станат част от Партията на европейските социалисти, За Христов не е на дневен ред. "Ние трябва да се занимаем с изграждането на собствен идеен фокус, а не да търси да се вмъкнем в някой готов идеен калъп. След 3 г. ще видим на какъв етап е Европа, идейния пейзаж в нея и тогава ще избираме своето политическо семейство", обясни Иво Христов.

Приоритетна задача за него и колегите му ще е свалянето на цените, както той заяви пред Бойко Василев. "Икономическият ни екип работи по мерки в тази посока. Важно е да припомним защо тръгна този ръст на цените. Защото нямаше референдум, защото страната съвсем очевидно не беше готова за възприемане на еврото и този ръст на цените беше предвидим. У нас при слабостта на институциите той става драматичен", заяви Иво Христов.

Ръстът на цените в България е съвсем различен от този, който се случва в другите страни, добави той.

Ако беше проведен референдум хората, които са малко по-обективни от експертите, които обещаваха Клуба на богатите, щяха по всяка вероятност да отложат приемането на еврото. Това щеше да бъде много по-умно решение, а виждаме, че бъдещето на общата валута е поставено пред изпитание от цялостната конюктура на горивата, каза съветникът на бившия президент Румен Радев.

Христов остава скептик по отношение на еврото.

Цените в пазарна икономика не се свалят с държавни командни методи. Такива съществуват - таван на цените на някои стоки е въвеждан в някои страни. Аз мисля, че трябва се използва целия арсенал от възможности. Има и елементи на гражданско поведение - трябва да бъдем внимателни в избора си като консуматори, обясни Иво Христов, който е бивш началник на кабинета на президента (2017 - 2026) Румен Радев.

Абсолютно всички сбъркаха, като сложиха епитета проруски пред името на Румен Радев, заяви Христов. Аз мисля, че президентът Радев е много по-близко до европейската идея в оригиналния й вид, отколкото хората, които доминират в Брюксел в момента. Бих стигнал по-далече - като кажа, че тъкмо евроскептиците биха могли да спасят Европа, а не евроконформистите, които я водят към гибел, добави Христов, който самият бе избран за евродепутат през 2019 г.

Много деликатна тема е как да останем верни на своя прочит на геополитическата реалност, без да отстъпваме от българския национален интерес. Но според мен това е възможно. Примерно по отношение на помощта за Украйна - България не е длъжна нито в морален, нито в политически план, да съучаства в удължаването на това кръвопролитие. Не мисля, че трябва да блокираме общо решение, но ние не сме длъжни да участваме с пари, с доставка на боеприпаси - това е нецелесъобразно, а и неморално, заяви Иво Христов от "Прогресивна България".

Договорът, който служебното правителство сключи за подкрепа на Украйна, трябва да бъде прегледан според Христов. "Има достатъчно основания той да бъде преразгледан. Това не е партийна позиция обаче", каза той.

По думите му Румен Радев никога не се е стремил да бъде Орбан. "Това е клише, което медиите натрапват, и по-скоро идеологически кръгове в България. Радев е много балансиран и хладнокръвен, така че не мисля, че паралелът е уместен", добави Христов.

За него оставката на Борислав Сарафов е била въпрос на време, но не може да коментира защо и.ф. главен прокурор е решил да се оттегли именно в сряда.

Христов не изключва реформа на данъчната система, но в по-дългосрочна перспектива.

Най-важно е да останем последователни в това, което сме заявили, добави Христов.