Разследват Юлиян Картофа с пътната помощ за присвоени коли, в разпит той говорил срещу Кандев (Обзор)

Главният секретар на МВР пита прокуратурата дали ползват осъждани за показания срещу него

Отговориха, че разследват АПИ, не служители на МВР

Главният секретар на МВР Георги Кандев и бизнесменът Юлиян Янков-Картофа се преплетоха в сложен криминално-политически сюжет в петък. Янков е собственик на фирмата “Юнит Асист”, която е усвоила стотици милиони от частни фирми и от държавата за пътна помощ през 2025 г. По случая има разследване на Антикорупционния фонд.

В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице с прякор “Картофа” заедно с негови приближени дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура. Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в МВР с малко име Светльо. Може би искат да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя, написа Кандев във фейсбук и директно попита прокуратурата дали ползва осъждани и криминално проявени за показания срещу него.

Изявлението му идва след информацията, че е възможно да остане на поста и в редовното правителство след успешните акции срещу купувачите на гласове. Защитиха го вътрешният министър Емил Дечев и премиерът Андрей Гюров.

Юлиян Янков-Картофа е осъждан много пъти. Освен това е бил отвличан от бандата на Ангел Попов-Главестия преди 15 г., когато са издевателствали над него, включително сексуално. Картофа беше и свидетел срещу престъпната група. По-късно става бизнесмен с голям размах и навлиза в обществените поръчки и пътната помощ.

Оказа се, че Юлиян Картофа наистина е бил на разпит, но по разследване срещу него за присвояване на автомобили, научи “24 часа”. В четвъртък полицаи са влезли по неотложност в негови имоти в Елин Пелин и са намерили 8 леки коли, сред които порше, мерцедес, ламборгини и ферари, както и камиони и специализирани влекачи за пътна помощ. Картофа е дал показания, в които е споменал, че е имал корупционни отношения с главния секретар на МВР. Протоколите от разпита и претърсването са одобрени от съдия. Предполага се, че така главният секретар е научил за думите на Картофа. Юлиян Янков-Картофа Снимка: Антикорупционен фонд

След въпросите на Кандев от прокуратурата публикуваха съобщение, че разследват злоупотреби в АПИ, а не служители на МВР. През март са се самосезирали по публикацията на Антикорупционния фонд за отношенията на фирмата на Картофа с АПИ, които започват през 2025 г. Не е ясно дали той е разпитван по това досъдебно производство.

Попитан дали той е призоваван от прокуратурата по това разследване, служебният регионален министър Николай Найденов каза, че не е бил изобщо уведомяван, но изрази облекчение, че “органите са се захванали със случая с пътната помощ”.

По разследването за присвоените автомобили Картофа обаче вече е обвиняем. Разследването е в районната прокуратура в Стара Загора.

Картофа се свързал с фирма от града, която се занимавала с търговия и отдаване под наем на автомобили. Подписали договор за ползване под наем на луксозните возила и тирове, както и за пътна помощ. Янков спрял да плаща вноските по договорите, но не върнал на фирмата взетите от него превозни средства. Продължил да ги ползва и след като получил нотариални покани да ги върне. Автомобилите били обявени за издирване. В четвъртък полицаи влезли по неотложност в имоти на Картофа в Елин Пелин и намерили колите. Претърсили и офиси и жилища в София, които той ползвал.

В петък Юлиян Картофа е бил призован в сградата на МВР в Стара Загора, за да получи обвинението си, но не се явил. Негов адвокат се обадил, че клиентът му е в болница.

Капиталът на фирмите на Юлиян Янков имат запори за милиони, включително и “Юнит Асист”, показа проверка на “24 часа”. Повечето са в полза на бизнесмена Ивелин Кършаков, който е сключил договора с Юлиян Картофа.