НДК за инцидента с дете, паднало от парапет: Извършваме вътрешна проверка на съоръженията

Извършва се вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност. Това посочват в свое становище от НДК във връзка с инцидента, при който 15-годишно дете падна от 5 метра височина след срутване на парапет в НДК.

Момчето е в кома в Детска противошокова зала на "Пирогов".

Ето какво гласи цялото становище на НДК:

Във връзка с инцидента, при който пострада дете, изразяваме искрената си съпричастност и подкрепа към него и неговото семейство в този тежък момент. С тревога следим информацията за състоянието му и се молим за възможно най-бързото му възстановяване.

НДК оказва пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства около инцидента.

Безопасността е водещ приоритет за нас. В тази връзка се извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност.

Външните пространства на сградата са проектирани и се поддържат в съответствие с действащите нормативни изисквания, включително тези, свързани с пожарна безопасност и евакуация.

Служителите на НДК, съвместно с органите на реда, осъществяват регулярен контрол в района и предприемат действия при установяване на рисково поведение.

До приключване на проверките и експертните оценки не може да бъде направено заключение относно причините за инцидента, както и да бъдат потвърдени различни твърдения, разпространявани в публичното пространство.