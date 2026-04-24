ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп обсъдил с емира на Катар спирането на огъня ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22730612 www.24chasa.bg

Общински камери заснели инцидента с падналото от парапет дете, записите са дадени на МВР

Дете на 15 години падна от 5 метра след срутване на парапет в НДК СНИМКА: 24 часа

Столичната община оказва пълно съдействие на МВР. Записите от общинските камери, които са заснели инцидента, са предоставени на полицията. Това заявяват в позиция, изпратена до медиите, от Столична община. Тя е по повод инцидента, при който 15-годишно дете падна от 5 метра височина след срутване на парапет в НДК.

Момчето е в кома в Детска противошокова зала на "Пирогов".

Ето цялата позиция на Столична община: 

Столичната община изразява съпричастност към пострадалото момче и неговото семейство. В този момент най-важното е детето да получи цялата необходима медицинска помощ.

Инцидентът е станал на територията на НДК, където Столичната община няма преки правомощия по стопанисване и контрол на сградата и съоръженията към нея. Затова не бихме могли да коментираме причините за инцидента или отговорността за него преди произнасяне на компетентните органи.

Призоваваме да не се разпространяват непроверени версии, докато тече разследването. Очакваме компетентните институции да установят фактите възможно най-бързо.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

