Общински камери заснели инцидента с падналото от парапет дете, записите са дадени на МВР

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столичната община оказва пълно съдействие на МВР. Записите от общинските камери, които са заснели инцидента, са предоставени на полицията. Това заявяват в позиция, изпратена до медиите, от Столична община. Тя е по повод инцидента, при който 15-годишно дете падна от 5 метра височина след срутване на парапет в НДК.

Момчето е в кома в Детска противошокова зала на "Пирогов".

Ето цялата позиция на Столична община:

Столичната община изразява съпричастност към пострадалото момче и неговото семейство. В този момент най-важното е детето да получи цялата необходима медицинска помощ.

Инцидентът е станал на територията на НДК, където Столичната община няма преки правомощия по стопанисване и контрол на сградата и съоръженията към нея. Затова не бихме могли да коментираме причините за инцидента или отговорността за него преди произнасяне на компетентните органи.

Призоваваме да не се разпространяват непроверени версии, докато тече разследването. Очакваме компетентните институции да установят фактите възможно най-бързо.