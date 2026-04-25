Оперираха в "Пирогов" детето, паднало от парапет на НДК. Състоянието му остава тежко

Дете на 14 години падна от 5 метра след срутване на парапет в НДК СНИМКА: 24 часа

Неврохирурзи от "Пирогов" са оперирали момчето, което падна от 5 метра височина след срутване на парапет в НДК. В момента детето е настанено в реанимация, където борбата за живота му продължава, съобщиха от лечебното заведение. 

Ето какво съобщиха от болницата: 

Снощи екип неврохирурзи оперира по спешност 14-годишното момче, което пострада при инцидент в района на НДК. Операцията продължи до късно през нощта. След нея момчето е настанено в реанимация, където борбата за живота му продължава. Състоянието му е изключително тежко.

