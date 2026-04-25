Надежда Нейнски: Това бяха едни от най-добре проведените избори

Тепърва предстои да видим какво ще се случи в България след тази победа на "Прогресивна България". Онова, което на този етап можем да кажем, е че първо това бяха може би едни от най-добре проведените избори. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ служебният министър на външните Надежда Нейнски.

"И когато в тези дни слушаме темата за справедливостта, честността, промяната, според мен трябва да започнем оттук. А именно, че за първи път може би от периода, в който аз участвам или съм организирала избори, това бяха най-честните, най-прозрачните избори. И може би началото на една засилена активност на българите в избирателния процес", допълни тя.

"Основното задължение по конституция на служебното правителство, е да проведе честни и прозрачни избори. Искам да благодаря на колегите от МВнР, които наистина направиха перфектна организация. 200 000 български граждани упражниха правото си на глас и то при ограниченията, които законодателят даде за броя на секции за страни извън ЕС. За сравнение на предните избори, когато нямаше такива ограничения гласуваха 150 000. Относно борбата с хибридните атаки и дезинформацията - за да бъдат честни изборите хората трябва да бъдат поставени в нормална информационна среда. Това е също наш ангажимент и затова създадохме структура, която да може да анализира и да каже дали има изкривяване на информацията. Ние работим единствено и само с открити източници, защото сме министерство на външните работи. Тези доклади бяха предоставени и на президента и на председателя на НС. Тяхна е преценката службите дали трябва да се задействат и да проверяват определени сигнали. По отношение на ЕС имаше един сигнал и той е свързан с препечатването от един източник - Russia Today, именно на опити да се представи ЕК, че се намесва в изборите в България. Това само по себе си е несъстоятелно като обвинение", заяви Нейнски.

"На този етап ние сме чули какви са заявките и изказванията на бившия български президент Румен Радев, именно в качеството му на такъв. И по време на предишната президентска кампания, и по време на мандатите му. Тоест тези коментари и в международната преса, и в България, идват на база неговите изказвания и заявки. Тук внушението, че едва ли не някой ходи и го злепоставя навън, са също така несъстоятелни, защото ако неговите заявки или действия са били откровено и ясно геополитически ориентирани на запад, тези изказвания в международната преса нямаше да съществуват. Оттук нататък ние ще видим партийният лидер Румен Радев и вероятният министър-председател как ще се позиционира, неговото правителство как ще се позиционира. И на базата на това ще видим дали съмненията и подозренията на база на предишните му изказвания се оправдават или не", така външният министър отговори на въпрос откъде идва страхът, че България отива към Кремъл.

"Спекулира се как джобовете на хората се изпразват, че джобовете на хората се изпразват. Очевидно внушението е заради преждевременното приемане на еврото. И другото, че войната е близо до нас и едва ли не приближава. БНБ и международни финансови институции много ясно подчертаха, че приемането на еврото в България е преминало плавно и много добре. Тоест повишаването на цените се не се дължи на въвеждането на общата европейска валута, а на допускането на спекулативно покачване на цените. Не еврото е причината за покачването на на цените, а очевидно невъзможността на регулаторните механизми да предотвратят и да регулират този процес", посочи тя.

"Фoрмулировката "България да участва в ударите на Иран" още не я бях чувала. Естествено, че не участва, нито НАТО участва, нито ЕС. Разбира се, че US самолетите, паркирани на летище "Васил Левски" не са част от операцията. И това беше многократно явно упоменато. България няма самолети, които се зареждат над наши територии или пък излизат от наша територия за участие във войната срещу Иран", категорична бе Надежда Нейнски.