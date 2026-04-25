Жена на 79 години е загинала при пожар в село Петърч

Жена на 79 години е загинала при пожар Снимка: Фейсбук/ Бъкстон, Манастирски ливади, Павлово и приятели в район Витоша

Жена на 79 години е загинала при пожар в село Петърч, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си.

На 24 април, петък, 2:58 ч. е получен сигнал за пожар в къща в село Петърч. При пристигане на място служителите от екипите установяват, че гори покривът на двуетажна къща близнак. При разчистването е открито тялото на загинала жена на 79 г., предаде БТА.

През изминалото денонощие в страната са потушени 61 пожара. Преки материални щети има при 18 от тях, сред които девет – в жилищни сгради.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са четири.

