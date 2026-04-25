Иван Демерджиев: Домовата книга трябва да отпадне

Бих оставил Георги Кандев за главен секретар, ако съм вътрешен министър

Може да се мисли за ограничаване на мандата на настоящия ВСС

Към днешна дата говорите с бъдещия депутат Иван Демерджиев. Влизам от Кърджали заради битката, която проведох там. Рано е да се говори за бъдещ вътрешен министър. Проектокабинетът на Румен Радев ще бъде готов много бързо, когато бъде конструирано Народното събрание. Това каза бившият вътрешен министър Иван Демерджиев, който бе избран за депутат от листата на "Прогресивна България", пред Нова тв. И посочи, че т. нар. Домова книга, от която се избират 10 души за служебни премиери, трябва да отпадне. Но обясни, че всяка промяна в Конституцията трябва да се прави внимателно и обмислено.

До средата на май би следвало всичко да започне да се движи нормално. Няма как да се използва времето при връчването на мандат, страшно много са в момента проблемите пред държавата, каза той за бъдещия кабинет, без да назовава имена. Очаквайте да видите професионалисти във всяка една от сферите, каза Демерджиев за бъдещите министри.

Светльо е една изключително тъмна фигура, свързана с МВР от най-тъмните му години, посочи той за заплахите към главния секретар на МВР Георги Канев. Не познавал обаче Картофа. Прокуратурата трябвало да си даде сметка, че не можело да работи по модела Сарафов. И описа, че МВР и при предишни служебни правителства усещала саботажи и натиск от прокуратурата. Каза, че Георги Кандев показал сериозни качества и можело да бъде редовен главен секретар, ако самият той стане вътрешен министър.

Прокуратурата трябвало да се освободи от всякакви джуджета и нотариуси, а прокурорите вече имали шанс да работят така, както очаквало българското общество. Демерджиев се надявал новата иф главна прокурорка Ваня Стефанова да си давала сметка, че не можела да работи по модела на Борислав Сарафов. След това посочи, че иска бързо избиране на нов Висш съдебен съвет, тъй като сегашният е с изтекъл мандат. Само нов може да избере титулярен главен прокурор. Подкрепа за 160 гласа в НС щели да искат от всеки - на "Прогресивна България" им липсват 29 гласа.

Демерджиев посочи, че може да се мисли и за ограничаване на правомощията на настоящия ВСС, за да не взема решения за кадрова политика. Той посочи, че пипането на Конституцията е рисково, а е важно НС да запълни квотата си в съвета така, че гражданите да не се съмняват в интегритета на политическата квота.

Сарафов се оттегли не заради моя призив, а заради ясната воля на избирателите, каза Демерджиев. И спомена за господар на бившия главен прокурор. Посочи, че ще бъдат променени правилата за избиране на членове на ВСС от парламента, за да няма ситуации като "ти си го избра". Вече се работело по критерии как да се избират новите членове на ВСС. Не пожела да ги каже, но обясни, че докато бил президент Румен Радев попълвал квотата си в Конституционния съд с хора, за които нямало съмнение за моралния им интегритет. Така било и с тази на ВКС и ВАС, които също излъчват конституционни магистрати. Идеята била самото ВСС да си избере титулярен главен прокурор, за чиято почтеност няма да има съмнения.

Ще се опитаме да нанесем корекции, за да спасим парите по Плана за възстановяване. Имахте такъв случай в първото служебно правителство, каза Демерджиев. Според него Европейската комисия ще удължи срока, но от ПБ не разчитали на това.

Част от законите, по които ще се работи, са законопроекти от Плана за възстановяване, правила за избор на членове на ВСС и други. Демерджиев си пожела в парламента да има конструктивен тон. Не посочи кого ще предложат за шеф на парламента. Но спомена, че т. нар. домова книга трябва да се премахне. Промени в конституцията обаче щели да се правят много внимателно.