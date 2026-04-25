Проф. Петър Стоянович: България още обикаля институциите с кофа в ръка

България още обикаля институциите с кофа в ръка. Това заяви проф. Петър Стоянович.

Той направи обобщение за политическата ситуация след изборите: „Една седмица след изборите нещата са отново неясни, но по различен начин. В първия момент бяха неясни по един начин, а днес не е ясно по какъв път ще тръгне новата програма за управление."

По повод обществените очаквания и нетърпението към политическите процеси Стоянович заяви пред btv: „Ние много обичаме мераклии и сме много веднага, бързо, на място да разберем не само каква е родата на булката, ами и колко деца ще роди."

Коментира се състоянието на Националната библиотека и по-широко – на културната инфраструктура в страната. Професорът подчерта, че проблемите не са изолирани.

Той допълни, че подобни ситуации се повтарят във времето: „Всеки един голям ремонт в България зависи от няколко много важни неща. Зависи от начина, по който той бива финансиран, след което от политическата конюнктура."

Според проф. Стоянович често резултатът е компромисен: „Случва се така, че за да стане нещо по-бързо, то бива давано на хора, които са обещали да го направят по-бързо. И после в един момент обикновено има ситуации, в които те карат да обикаляш институцията с кофа в ръка."

По отношение на работещите в библиотеката той заяви: „В един момент тя се превръща в майка, която започва да вади децата си от горящата къща, за да спаси институцията, в която работи."

И добави: „В 21 век в Европа звучи смешно да имаме това ниво на героизъм."