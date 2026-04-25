Бебе лама се роди в зооцентъра в Добрич, търсят му име

Дияна Райнова

Малкото е женско и вече расте и се развива добре. Снимка: Зооцентър -Добрич

За пръв път в зооцентъра в Добрич се роди бебе лама, съобщават оттам.
Родителите - Фрея и Триумф, посрещнаха на бял свят своето първо малко през март. Раждането премина гладко, а грижовният баща през цялото време стоя неотлъчно до майката. Малкото е женско и вече расте и се развива добре. Поради затруднения с кърменето, екип на зооцентъра се грижи за него с много внимание и го храни на ръка.
От зооцентъра отправят предизвикателство към всички любители на животните да подадат предложения за името на новия обитател. Жури от зооцентъра ще оцени най-сполучливото предложение.

