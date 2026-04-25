Над 200 участници във веломаратона "Благоевград на две колела"

Тони Маскръчка

Над 200 участници във веломаратона "Благоевград на две колела". СНИМКИ: Община Благоевград

Над 200 малки, големи и по-големи велосипедисти се включиха в третото издание на веломаратон „Благоевград на две колела" тази сутрин. Много енергия, емоции и усмивки изпълниха площад „Георги Измирлиев", където бе даден и стартът на спортната проява с маршрут с дължина 8,6 км.

 „Благоевград е един от най-сигурните и спокойни градове. Това, което направихме днес, се нарича малка капка към това да осъзнаем на колко прекрасно място живеем. Всяка година на това събитие ставаме все повече и заедно трябва да разкажем колко е хубаво да се движиш с колело. Благодаря на всички вас, че сте тази малка капка днес и допринасяте да използваме потенциала на нашия град и да го превръщаме в още по-сигурно, чисто и безопасно място", каза кметът Методи Байкушев, който за поредна година бе участник в инициативата.

 При регистрация всички участници получиха стартов номер, а след финала имаха възможност да участват в томбола, в която голямата награда бе чисто нов велосипед.
 Веломаратонът „Благоевград на две колела" има за цел да насочи вниманието към активния начин на живот и придвижването с велосипед в градска среда.

Над 200 участници във веломаратона "Благоевград на две колела". СНИМКИ: Община Благоевград
Кметът Методи Байкушев поздрави участниците и също е включи във веломаратона "Благоевград на две колела". СНИМКИ: Община Благоевград
Кметът Методи Байкушев поздрави участниците и също е включи във веломаратона "Благоевград на две колела". СНИМКИ: Община Благоевград
Кметът Методи Байкушев поздрави участниците и също е включи във веломаратона "Благоевград на две колела". СНИМКИ: Община Благоевград
