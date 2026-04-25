Японска вишна, лирово дърво и индийски люляк ще красят улици и паркове във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

548
Над 150 дървета и повече от 300 броя храсти и многогодишни цветя за засадени от началото на пролетта Снимка: Община Велико Търново

Над 150 дървета и повече от 300 броя храстовидна растителност и многогодишни цветя за засадени от началото на пролетта във Велико Търново в първия етап на пролетното залесяване, съобщиха от общината.

Облагородени са пространства край улиците в града, в кварталите, в парковете и обществените площи. Част от новата зелена система на града са японска вишна, червенолистен шестил, кълбовиден ясен, индийски люляк, амброво дърво, лирово дърво, кедър, бор, хортензии, флокс и др. Те са засадени в парковете „Марно поле", „Дружба", „Колю Фичето", „Габровски", „Боруна", около ДКС „Васил Левски", пл. „Цар Асен" и по няколко улици.

От община Велико Търново апелират гражданите да проявяват отговорност и да пазят насажденията.

