ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
С отпечатък от дланта на учителя Тео започна феста "Семе българско" в Севлиево

Знаменитият учител по физика Теодосий Теодосиев ще изнесе лекция, посветена на ролята на образованието и мислещия човек.

Тазгодишното издание на националния фестивал „Семе Българско" в Севлиево бе открито в парк „Казармите" в града и ще продължи и утре.

На откриването присъстваха кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов и заместник кметовете на Общината, посочва БТА.

Първата инициатива бе снемане на отпечатък от дланта на учителя Теодосий Теодосиев. В гипсовата отливка ще бъдат създадени отпечатъци, които ще бъдат сложени във всяко училище в Севлиево. Инициативата дава старт и на бъдеща алея в парка, в която ще бъдат подредени отпечатъци от длани на значими личности, които участват в „Семе българско".

Теодосиев ще изнесе лекция, посветена на ролята на образованието и мислещия човек. В Народно читалище „Развитие" в града ще бъдат организирани и безплатни прожекции на филма „Социално силните", посветен на учениците на Теодосиев и на неговата мисия.

Във фестивала по традиция участват организации, фирми и асоциации от секторите селско стопанство, екология и био производството. Присъединяват се и представители на селскостопански институти, земеделски кооперации, разсадници, овощници, билкари, както и лесовъди, цветари, местни производители на билки, вино, хляб и други храни, носещи характерните български вкусове. Сред общо 80-те участници са земеделски производители, фермери, занаятчии и творци, които ще представят български храни, изделия и традиционни занаяти. Посетителите ще имат възможност не само да наблюдават демонстрации, но и активно да се включат в тях.

Програмата предвижда концерти и фолклорни изпълнения с участието на местни и национални формации, сред които ансамбъл „Габровче", Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев" – Плевен, както и популярни изпълнители като Поли Паскова. В събитието ще се включат и детски състави от Севлиево.

Сред съпътстващите инициативи са раздаване на семена от Селскостопанската академия и от пазители на стари български сортове, както и кампания за засаждане на дръвчета, осъществявана съвместно с Гората БГ. До момента чрез тази инициатива са засадени над 12 000 растения.

Продължава и благотворителната кауза в партньорство с Фондация „Искам бебе". Чрез инициативата „С ръце и сърце" събраните средства от базара ще бъдат дарени в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми. Благодарение на кампанията досега са родени три деца.

Организаторите подчертават, че фестивалът се утвърждава не само като културно събитие, но и като пространство за среща между поколенията, съхраняване на традициите и насърчаване на обществено значими каузи.

По време на фестивала могат да бъдат осиновени 12 малки кученца, които са били спасени, обявиха организаторите в началото на събитието. Само два часа след това две от тях вече са намерили своите нови стопани.

Знаменитият учител по физика Теодосий Теодосиев ще изнесе лекция, посветена на ролята на образованието и мислещия човек.

