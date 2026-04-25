С отпечатък от дланта на учителя Тео започна феста "Семе българско" в Севлиево

Тазгодишното издание на националния фестивал „Семе Българско" в Севлиево бе открито в парк „Казармите" в града и ще продължи и утре.

На откриването присъстваха кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов и заместник кметовете на Общината, посочва БТА.

Първата инициатива бе снемане на отпечатък от дланта на учителя Теодосий Теодосиев. В гипсовата отливка ще бъдат създадени отпечатъци, които ще бъдат сложени във всяко училище в Севлиево. Инициативата дава старт и на бъдеща алея в парка, в която ще бъдат подредени отпечатъци от длани на значими личности, които участват в „Семе българско".

Теодосиев ще изнесе лекция, посветена на ролята на образованието и мислещия човек. В Народно читалище „Развитие" в града ще бъдат организирани и безплатни прожекции на филма „Социално силните", посветен на учениците на Теодосиев и на неговата мисия.

Във фестивала по традиция участват организации, фирми и асоциации от секторите селско стопанство, екология и био производството. Присъединяват се и представители на селскостопански институти, земеделски кооперации, разсадници, овощници, билкари, както и лесовъди, цветари, местни производители на билки, вино, хляб и други храни, носещи характерните български вкусове. Сред общо 80-те участници са земеделски производители, фермери, занаятчии и творци, които ще представят български храни, изделия и традиционни занаяти. Посетителите ще имат възможност не само да наблюдават демонстрации, но и активно да се включат в тях.

Програмата предвижда концерти и фолклорни изпълнения с участието на местни и национални формации, сред които ансамбъл „Габровче", Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев" – Плевен, както и популярни изпълнители като Поли Паскова. В събитието ще се включат и детски състави от Севлиево.

Сред съпътстващите инициативи са раздаване на семена от Селскостопанската академия и от пазители на стари български сортове, както и кампания за засаждане на дръвчета, осъществявана съвместно с Гората БГ. До момента чрез тази инициатива са засадени над 12 000 растения.

Продължава и благотворителната кауза в партньорство с Фондация „Искам бебе". Чрез инициативата „С ръце и сърце" събраните средства от базара ще бъдат дарени в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми. Благодарение на кампанията досега са родени три деца.

Организаторите подчертават, че фестивалът се утвърждава не само като културно събитие, но и като пространство за среща между поколенията, съхраняване на традициите и насърчаване на обществено значими каузи.

По време на фестивала могат да бъдат осиновени 12 малки кученца, които са били спасени, обявиха организаторите в началото на събитието. Само два часа след това две от тях вече са намерили своите нови стопани.