ВСС: 528 кандидати са се явили на писмения изпит за младши прокурори в районните прокуратури

Висшия съдебен съвет (ВСС) Снимка Архив

528 кандидати общо са се явили на писмения изпит за заемане на 31 длъжности „младши прокурор" в районните прокуратури, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

В четири учебни зали на ректората на Технически университет – София днес се провежда писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет конкурс, припомня БТА.

Кандидатите се състезават за пет длъжности в Софийска районна прокуратура, по две длъжности в районните прокуратури в Монтана, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол и по една – във Видин, Самоков, Ботевград, Костинброд, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Велико Търново, Габрово, Русе, Добрич, Разград и Силистра, се уточнява в информацията.

Резултатите от писмения изпит ще бъдат обявени на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на неговия интернет сайт в тридневен срок от подписването на протокола от конкурсната комисия, посочват от ВСС.

На 22 април от ВСС съобщиха, че 266 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за "младши следователи" в следствените отдели в окръжните прокуратури

