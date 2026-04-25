Пловдивски дилър ще лежи 9 месеца в затвор за 3,5 грама наркотик

Никола Михайлов

[email protected]

СНИМКА: Пиксабей

Прекарал 20-ина дни в ареста и сключил споразумение с прокуратурата

9 месеца в затвора при общ режим ще трябва да излежи дилър от Пловдив, заловен с малко количество синтетичен канабиноид. 

На 26 март полицаи задържали мъжа, след като установили у него 3,529 грама от наркотика на обща стойност 54,13 евро, които държал с цел разпространение. След като престоял 20-ина дни в ареста, дилърът се изправил пред Окръжния съд, признал вина и сключил споразумение с прокуратурата. 

Това не е първата присъда на безработния мъж и той не е успял да договори по-леко наказание. Трябва да покрие и разноските от 88,82 евро. 

Решението на Окръжния съд, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

Четете още

Още от Криминални

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)