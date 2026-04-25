МОСВ обяви нова защитена територия край река Студена

Заповед за обявяване на нова защитена територия- защитена местност „Степни съобщества край река Студена, издаде служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Новата защитена територия край река Студена е предложена от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Тя е в землището на село Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново, и е с обща площ от 693,608 дка. Защитената местност опазва местообитания и находища на застрашени растителни видове, като български сърпец, ледебуров (източен) миск, рогчесто сграбиче (рогчест клин), български жълт хедизарум и др., както и на застрашени растителни съобщества, като Дунавски льосови степи и Континентални петрофитни солени степи.

С други три заповеди се увеличава площта на съществуващи защитени територии - защитените местности „Устието на река Изворска", „Сладун" и „Дупката".

По предложение на Асоциацията на парковете в България с 313,516 дка се увеличава площта на защитена местност „Устието на река Изворска" в землищата на село Димчево, село Извор и село Твърдица, община Бургас, област Бургас. Тя опазва естествените местообитания на защитени и редки видове птици, много от които включени в Червената книга на Република България.

По предложение на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково и със съдействието на Българското дружество за защита на птиците с 2466,057 дка се увеличава площта на защитена местност „Сладун" в землището на село Сладун, община Свиленград, област Хасково. Тук се опазват: термофилни и субсредиземноморски дъбови гори, крайречни формации от върби, смесени ясеново-елшови групировки край реките и защитени животински видове: жълтокоремник, змия-червейница, пъстър смок, турска боа, обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка, шипобедрена костенурка, царски орел, малък ястреб голям ястреб, орел-змияр, малък орел, белоопашат мишелов, осояд, лалугер, видра.

По предложение на WWF - България (Световен фонд за природата) е увеличена с 542,989 дка площта на защитена местност „Дупката" в землището на град Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково. Целта на опазване включва: находища на редки и защитени диворастящи видове растения, включително двурога пчелица, паяковидна пчелица, румелийска пърчовка обикновен анакамптис, пеперудоцветен салеп, дремников главопрашник, недоразвит лимодорум, блед главопрашник, дълголистен главопрашник, червен главопрашник, маймунски салеп, обикновен салеп, пурпурен салеп, широколистен дремник и др.; находище на калабрийски бор; характерен ландшафт на варовити терени; пропастна пещера „Дупката".

В новообявената защитената местност, както и в разширенията на съществуващите такива, се забраняват дейности, които могат да доведат до унищожаването или увреждането на съответните видове, местообитания и екосистеми – предмет на опазване в

Предстои обнародване на заповедите в "Държавен вестник".