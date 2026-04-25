Илияна Йотова: България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа

948
Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

Президентът с публикация по повод 21 години от подписването на договора за влизането ни в ЕС

Днес е време не само за равносметка, но и за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа, написа президентът Илияна Йотова във фейсбук страницата си по повод 21 години от подписването на Договора за присъединяване към Европейския съюз от България.

По думите ѝ този избор ни е дал възможност да се развиваме като част от най-големия икономически и ценностен съюз в света. "Днес нашият апел е ясен: да работим за по-силна европейска икономика — конкурентоспособна, иновативна и устойчива. Само така можем да гарантираме благоденствието на нашите граждани и стабилността на Съюза", посочва държавният глава, цитиран от БТА.

Според Йотова сигурността на Европа трябва да се гради не само чрез укрепване на силите, но и чрез диалог и дипломация. В свят на нарастващи предизвикателства разумът, сътрудничеството и уважението към международното право са пътят към траен мир и сигурност, допълва тя.

На 25 април 2005 г. на тържествена церемония в Люксембург България и Румъния подписват договора за присъединяване към ЕС. От българска страна Договорът за присъединяване е подписан от президента Георги Първанов, министър-председателя Симеон Сакскобургготски, министъра на външните работи Соломон Паси и министъра по европейските въпроси Меглена Кунева. На 1 януари 2007 г. България официално става част от Европейския съюз.

Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

Преди 21 години България подписа Договора за присъединяване към Европейския съюз — избор, който ни даде възможност да се...

Posted by Илияна Йотова on Saturday 25 April 2026

