Близо 400 участници от четири области се включиха в над петчасовата програма на фестивала „С песните на Гюрга Пинджурова“ в град Трън

Близо 400 участници от четирите области – Перник, Кюстендил, столицата и София област – се включиха в над петчасовата програма на фестивала „С песните на Гюрга Пинджурова“ в град Трън, това каза за БТА кметът Цветислава Цветкова.

Тя добави, че за десета поредна година общината е домакин на фолклорния празник. Кметът коментира, че на това юбилейно издание този път са се записали много танцови състави, като за сравнение в предходни фестивали са преобладавали читалищните изяви. От Трън участие ще вземат двете формации „Трънски ритми“ и „Зора“.

Цветислава Цветкова добави, че специални гости в програмата са Фолклорният ансамбъл (ФА) „Рила“ – Сапарева баня, както и Детско-юношеските танцови ансамбли „Рила“ от столицата, пернишкият ансамбъл за народни песни и танци „Граовска младост“ и Танцова формация „Партньори“ от град Кюстендил. Краят на програмата ще завърши със спектакъла, наречен „Бела вода разказва...“, на Фолклорната формация „Кракра“ от Перник.

По време на официалната част по откриването на фолклорния празник присъства областният управител Георги Недев, който поздрави присъстващите.

„За мен е огромна чест да присъствам на юбилейното десето издание. Искам да ви пожелая да сте здрави и да съпреживеете този невероятен празник“, каза още областният управител.

На миналогодишното девето издание на фолклорния празник „С песните на Гюрга Пинджурова“ бяха отбелязани 130 години от рождението на певицата. Тогава в инициативата се включиха близо 300 участници от областите Благоевград, София и Перник.

Гюрга Пинджурова е родена на 18 април 1895 г. в семейството на трънски майстор зидар и е най-малкото дете в семейството. Гласа си наследява от майка си, а музикалността – от баща си, който бил изкусен гъдулар. За първи път се качва на сцена на дванадесетгодишна възраст.

Тя е лауреат на Димитровска награда, народен артист и носител на ордените „Кирил и Методий“ и „Червено знаме на труда“. Обявена е за почетен гражданин на Трън, като званието ѝ е присъдено посмъртно.