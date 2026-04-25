ЦСКА дръпна на "Левски" с автогол

Крум Зарков издържа вота на доверие и остава начело на БСП

Крум Зарков СНИМКА: Георги Палейков

Крум Зарков издържа вота на доверие и остава начело на БСП. Той е получил 95 гласа "за", един "против" и един "въздържал се", съобщиха от пресцентъра на партията.

Пленумът на БСП взе и следните решения:

- Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да разработи и предложи мерки за политическа и организационна реформа в БСП, които да бъдат представени на следващо заседание.

- Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да създаде група с широко участие на социалисти, представители на централните и местни партийни организации, на академичната общност и на гражданското общество за идентифициране и преодоляване на появилите се идеологически противоречия.

- Общинските съвети на БСП да проведат заседания, на които да изготвят анализ на изминалата кампания за 52-рото Народно събрание, да направят актуализация на числения и качествения състав на своите организации и да предоставят информацията на Националния съвет на БСП.

