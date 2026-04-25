ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
За ден засякоха 16 шофьори с положителни проби за алкохол, а 4 - за дрога

В рамките на изминалия ден са установени общо 16 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 10 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират четирима, трима са отказали тестване, съобщиха от МВР.

15448 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17753 водачи и пътници. Съставени са 3994 фиша и 478 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

