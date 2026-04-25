Почина обичана зам.-директорка на училище в Съединение

След дълга битка с коварно заболяване си отиде зам.-директорката на СУ “Недялка Шилева” в Съединение Таня Тодорова. Обичаната преподавателка по математика е издъхнала днес, съобщиха от училището.

“Тя беше наш стожер, опора и мъдър съветник, истински приятел и уважаван колега, пътеводител в света на знанието и образованието. Със своята отдаденост, човечност и професионализъм тя остави дълбока следа в сърцата на всички нас”, пишат от школото. И описват зам.-директорката като всеотдайна, търпелива и грижовна.

Под публикацията с тъжната новина стотици изказват съболезнования. Поклонението ще се състои утре в 10,30 ч. в ритуалната зала на гробищния парк на Съединение.

Вижте целия пост на училището:

Дълбока е тъгата за колектива на СУ „Недялка Шилева" – гр. Съединение.

На 25 април 2026 г., след дълга битка с коварна болест, ни напусна г-жа Таня Тодорова – нашият заместник-директор, всеотдаен учител по математика и вдъхновител на поколения ученици.

Тя беше наш стожер, опора и мъдър съветник, истински приятел и уважаван колега, пътеводител в света на знанието и образованието. Със своята отдаденост, човечност и професионализъм тя остави дълбока следа в сърцата на всички нас.

Благодарим ѝ за всичко, което ни даде – за всеотдайността, търпението, грижата и вярата в нас. Благодарим ѝ за силата да ни обединява, за мъдростта, с която ни напътстваше, и за примера, който ще продължим да следваме.

Ще ни липсва нейната подкрепа, нейната усмивка и увереността, с която вдъхваше кураж. Ще липсват думите ѝ, присъствието ѝ и топлината, с която правеше всеки ден по-смислен. Празнотата, която оставя след себе си, ще напомня за нея с обич и признателност.

Изказваме искрените си съболезнования към семейството и близките ѝ.

Поклон пред паметта ѝ!

Светъл път и вечен покой на душата!

Поклонението ще се състои на 26.04.2026 г. от 10.30 часа в ритуалната зала на гробищния парк на гр. Съединение.