ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА дръпна на "Левски" с автогол

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22733416 www.24chasa.bg

Почина обичана зам.-директорка на училище в Съединение

24 часа Пловдив онлайн

1292
Снимка: Фейсбук/СУ “Недялка Шилева” Съединение

Тя беше наш стожер, опора и мъдър съветник, истински приятел и уважаван колега, пътеводител в света на знанието и образованието, пишат от школото

След дълга битка с коварно заболяване си отиде зам.-директорката на СУ “Недялка Шилева” в Съединение Таня Тодорова. Обичаната преподавателка по математика е издъхнала днес, съобщиха от училището. 

“Тя беше наш стожер, опора и мъдър съветник, истински приятел и уважаван колега, пътеводител в света на знанието и образованието. Със своята отдаденост, човечност и професионализъм тя остави дълбока следа в сърцата на всички нас”, пишат от школото. И описват зам.-директорката като всеотдайна, търпелива и грижовна. 

Под публикацията с тъжната новина стотици изказват съболезнования. Поклонението ще се състои утре в 10,30 ч. в ритуалната зала на гробищния парк на Съединение.

Вижте целия пост на училището:

Дълбока е тъгата за колектива на СУ „Недялка Шилева" – гр. Съединение.

На 25 април 2026 г., след дълга битка с коварна болест, ни напусна г-жа Таня Тодорова – нашият заместник-директор, всеотдаен учител по математика и вдъхновител на поколения ученици.

Тя беше наш стожер, опора и мъдър съветник, истински приятел и уважаван колега, пътеводител в света на знанието и образованието. Със своята отдаденост, човечност и професионализъм тя остави дълбока следа в сърцата на всички нас.

Благодарим ѝ за всичко, което ни даде – за всеотдайността, търпението, грижата и вярата в нас. Благодарим ѝ за силата да ни обединява, за мъдростта, с която ни напътстваше, и за примера, който ще продължим да следваме.

Ще ни липсва нейната подкрепа, нейната усмивка и увереността, с която вдъхваше кураж. Ще липсват думите ѝ, присъствието ѝ и топлината, с която правеше всеки ден по-смислен. Празнотата, която оставя след себе си, ще напомня за нея с обич и признателност.

Изказваме искрените си съболезнования към семейството и близките ѝ.

Поклон пред паметта ѝ!
Светъл път и вечен покой на душата!

Поклонението ще се състои на 26.04.2026 г. от 10.30 часа в ритуалната зала на гробищния парк на гр. Съединение.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)