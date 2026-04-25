НАП проверява Руския културен център в София, не плащали данъци

Националната агенция за приходите (НАП) ще извърши проверка на Руския културно информационен център в София, след като е установено, че центърът не е подавал данъчни декларации и не е заплащал данъци върху приходите от стопанската си дейност. Това съобщи депутатът от ПП– ДБ Стела Николова, във фейсбук.

Тя публикува отговор от данъчните на свое запитване, отправено преди година.

Ревизията ще обхване периода 2021–2025 г.