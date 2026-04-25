Министър Христанов: 24 души се лекуват превантивно заради случая с антракс

24 души са под постоянно медицинско наблюдение и се лекуват превантивно с антибиотици заради огнище на антракс във ферма с 28 бивола в силистренското село Черногор. Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов. Той е в Гоце Делчев за откриване на пожароопасния сезон.

"Една е точката, от която тръгна проблемът. Проследяваме и целия път. Вече сме завършили този процес. Всички превозни средства, магазини и всичко, което е имало допир, е обезопасено. Храната е конфискувана. Стремим се до началото на другата седмица този проблем да бъде затворен",допълни министърът и успокои, че няма опасност за населението. Установена една основна точка на възникване на антракса, а пътят на потенциално заразената продукция е проследен.

"Българската агенция за безопасност на храните, Министерството на земеделието и храните служим като гарант и можем да си вършим работата, когато нашите съвети са чути и гражданите участват активно в това да се борим със заболявания, които се пренасят и на трапезата", допълни Христанов и призова гражданите да купуват хранителни продукти само от регламентирани и проверени търговски обекти.

Министър Христанов обяви още, че проверките на Министерството показват сериозни пропуски в управлението на животинските отпадъци. Само около 3,5% от животновъдните обекти реално извозвали мъртвите животни по установения ред. Около 27% имали сключени договори, но не ги изпълнявали, а 70% нямат нито договори, нито организирано извозване. "Задаваме си въпроса къде отидоха тези умрели животни, ако не са изгорени както е по процедура - нещо, за което България плаща", попита министър Христанов и изрази съмнения за нерегламентирани практики, включително и незаконно преработване и търговия с месо. Посочи, че такива обекти са открити във Враца, Монтана, Лесидрен. Смята, че такава мрежа на създаване, производство и продаване на незаконна храна не може да съществува без политическа протекция на най-високо ниво.