Теди Кацарова: Мъчно ми е, че талантливите деца у нас нямат достатъчно платформи за изява

Много са талантливи децата на България, но ми е мъчно, че няма достатъчно платформи, особено в медиите, където те могат да бъдат забелязани. Това коментира пред БТА певицата Теди Кацарова, която е председател на едно от журитата на започналия в Шумен Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват". Тя ще оценява участниците в направлението за популярна музика.

„Имам огромната привилегия да съм поканена за трета поредна година тук с нелека задача да съм председател на журито в направлението за поп музика, защото всяка година става все по-трудно и все повече деца има. Много са талантливи децата на България и ми е мъчно, че няма толкова много платформи, особено в медиите, където те могат да бъдат забелязани, а през организираните различни музикални формати забелязваме изключителните способности на децата", отбеляза Кацарова.

По думите ѝ всяка година конкурсът в Шумен се развива все повече и препоръча на медиите – да дават повече гласност на подобни конкурси, за да ги има повече в България и да се развива поп музиката у нас.

Теди Кацарова каза още, че тази година ще подкрепи деца от конкурса в Шумен като даде персонални награди на двама участници – професионален запис в студио в София на песен по техен избор. „С огромно удоволствие ще ги чакам и ще присъствам на записа. Предвидени са и още две много хубави награди, специална изненада от „БГ радио"- персонален тур в радиото, за да видят децата от къде стартира цялата българска поп музика, от къде се създават хитовете, защото медиите са тези, които подават ръка на едно произведение да достигне до цяла България", уточни Кацарова. Тя припомни, че заедно с нея изпълненията на деца и ученици от страната в конкурса в Шумен, който продължава и утре, ще оценяват и Христина Нейкова и Кристина Иванова - победителка в музикалния формат "Гласът на България".

Иванова също изрази съжаление от факта, че децата в България нямат много възможности за изява. „Още като са малки си личи, че голяма част от тях са изградени изпълнители, които се справят с огромни музикални предизвикателства. На по-късен етап те завършват училище, след това някой университет или Музикалната академия и полето им за изява сякаш приключва, освен ако не продължат в някой формат, който да им даде още няколко месеца слава. Това е много жалко и считам, че съветът на Теди е страхотен. Ще е чудесно, ако може медийно, но също така и държавно, и политически да бъдат подкрепени всички тези деца, с всичките им таланти. Това е богатството и бъдещето на България", заяви Кристина Иванова.