Крум Зарков за финансите на БСП: Минаваме на "саможертвено доброволчество"

Клубната база мисля, че можем да запазим. Колкото до финансирането - действително ще минем на режим "саможертвено добровочество". Това каза председателят на БСП Крум Зарков по БНТ в отговор на въпрос за финансирането на партията след като не влезе в парламента и губи възможността за субсидия. По-рано днес Националния съвет на БСП гласува вот доверие на лидера, а Зарков го спечели с внушително мнозинство от 95 гласа "за", само 1 "против" и 1 "въздържал се".

Той благодари на тези, които го подкрепили. Предстои ни много работа след тежкия удар, който получихме на тези избори. Обикновено след изборите партиите се капсулират, притиснати от институционалните си ангажименти. Ние ще отидем при хората и ще видим тези уж малки, но съществени проблеми - и ще се боравим с неравенствата и несправедливостите по начина, по който социалистите можем, каза още той.

Според него, "за да минем от 7 на 3%, основната причина без съмнение е участието в предишното правителство".

По думите му всички партии от предишното правителство били наказани. БСП тръгна от ниска база и наказанието беше жестоко, уточни лидера на БСП.