Околийски: Водим разговори за осигуряване на финансиране за пръскането срещу комари

В момента водим разговори с различни институции, включително с министерство на финансите, как всъщност можем да осигурим финансиране за пръскането срещу комари. Това заяви пред БНР здравният министър Михаил Околийски.

"Служебното правителство все още не е предприело действия за осигуряване на нужното пръскане срещу комари у нас, след като в началото на април здравното министерство прекрати обществената поръчка за тази дейност. Предстои въпросът да бъде финализиран през следващата седмица", добави той.

"Държавата абдикира от тази ситуация и в момента наистина сме изправени пред един бум на популация на комари", каза още Околийски.

"В обявената от предишния кабинет и спряна от този поръчка бяха заложени разходи от над милион и 278 хиляди евро за пръскане срещу комари", разкри още той.