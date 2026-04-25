Божидар Божанов за скандала с Пейков: Не беше скарване между ръководство, а онлайн спор

Това не беше скарване между ръководство или народни представители. Симпатизантите спорят онлайн и това е здравословно. Така Божидар Божанов от ПП-ДБ коментира по БНТ казуса в коалицията във връзка с влизането на Асен Василев от Пловдив, което лиши колоритния Манол Пейков от участие в парламента.

Божанов коментира и изборните. Като загубили избори трябва да си вземем поуки и уроци какво не сме направили в кампания, каза още той. И уточни, че кампанията на коалицията била много разнопосочна, дори в най-битови аспекти като различни цветове и слогани. За да избегнем тези грешки за в бъдеще, ние предложихме коалиционно споразумение. Но по-важното е да начертаем пътна карта, с която да стигнем до единен политически субект, който да не изглежда толкова разнопосочен и да вдъхва доверие на избирателите, каза още той.

Божанов обясни, че от ДБ не поставят срокове и ултиматума за подписването на коалиционно споразумение и коалиционен съвет. Чувам от избирателите, че това разединение е причината за изборния резултат. Нашето решение от националния ни съвет казва, че коалиционното споразумение ще уреди работата на парламентарната група, каза още той.

Изборните резултати включват над 60 хил гласа отгоре за нас. Но това в никакъв случай не е успех. В този смисъл хората прецениха, че не ние сме тези, които могат да свършат работата за хората, които бяха на протести и после на избори.