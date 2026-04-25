Румен Миланов, ПБ: Трябва вътрешен контрол - сигурно някои ще иска да злоупотреби

"Прогресивна България" като формирана политическа сила и дефинирана като партиен субект трябва да положи много грижи не само за промяна, а и за вътрешен контрол, защото сигурно ще има лица, които ще искат да злоупотребят. Това каза по БНТ бившият началник на НСО Румен Миланов от "Прогресивна България", който ще председателства първата сесия на 52-ия парламент.

Той заяви, че трябва да има система, която да регулира тези процеси. Румен Миланов заяви, че е бил с доста резерви дали да се включи в политиката. Похвали служебното правителство и професионални и политическо ръководство на МВР при провеждане на изборите.

На въпрос дали ще Георги Кандев ще остане на поста главен секретар МВР, той заяви, че ще се търси професионализъм, както и че има други почтени хора в системата.

По отношение на потенциална смяна на директорите на разузнаването и контраразузнаването Румен Миланов заяви, че на база политиката на партията в сектора за сигурност ще се преценят качествата на ръководителите. Могат да бъдат сменени, могат и да не бъдат сменени. Но да ги сменяваме по студията, по вестници или по сайтовете, мисля, че е много несериозно, обясни той.