Атанас Славов: Не очаквам големи промени от новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова

Не очаквам големи промени от новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Това заяви бившият правосъден министър доц. Атанас Славов пред NOVA NEWS.

По думите му, за „Продължаваме промяната – Демократична България" приоритет остават правилата и принципите при избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. „За нас по-важни са правилата и принципите преди назначението на нови членове на ВСС. Тук не става дума да си делим квотите в съвета. Ние от ПП-ДБ отново ще внесем нашия законопроект за промяна на правилата за избор на ВСС още в първия ден на новото Народно събрание".

Славов коментира и казуса с Манол Пейков и влизането му в парламента, като омаловажи напрежението около ситуацията. „Цялата интрига, която се получи около Манол Пейков не е политическа драма.

"При нас тези решения кой от къде да влезе, стават след сериозни разговори. Парламентът губи от това, че него няма да го има, но е право на Асен Василев да избере от къде да стане депутат. Този случай разкри дефекти при реденето на листите", отбеляза той.

В заключение, бившият министър подчерта необходимостта от консолидация сред коалиционните партньори с оглед предстоящите президентски избори, като призова за издигане на обща кандидатура.