Проф. Пламен Киров: ПП-ДБ няма да искат премахване домовата книга, ако Илияна Йотова остане президент

Струва ми се, че ПП-ДБ няма да бъдат заинтересовани да премахнат домовата книга, ако Илияна Йотова остане президент. Това заяви пред БНТ бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров.

"Сегашният текст ограничава президента и в зависимост от това дали президентът ще бъде наш или ваш, зависи как ще се гласува", добави той.

"Беше ясно, че Сарафов ще подаде оставка. Новото народно събрание така или иначе щеше да промени закона и да му прекрати мандата", каза Киров на въпрос за оставката на бившия и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. "Решението на конституционния съд така или иначе не реши проблема", добави той.

"Нека си зададем въпроса какво правеше правосъдния министър откакто започна мандата му. Той водеше една политическа борба срещу Сарафов", каза още професорът.

"Случаят вече приключи, имаме нов и.ф. главен прокурор в лицето на Ваня Стефанова. След шест месеца може да имаме друг. Нормално е да бъде тя. Чак когато се изчерпат заместниците на Сарафов, може да видим някой друг", каза още той.

"По отношение на политическия натиск, ако Сарафов беше закъснял с един ден, може да разберем какво значи ултиматума на Демерджиев. Той обаче спази срока", зави Киров и добави, че тепърва ще има договаряне за новите номинации на членове на Висшия съдебен съвет, защото нито една партия няма 160 депутати.

"Правомощието да излъчва членове на ВСС е на Народното събрание и трябва да остане в него. Дори да приемат закона за съдебната власт, това право си остава на Народното събрание", беше категоричен Киров.

"Ако някой мисли, че 52-рото Народно събрание ще започне работа с излъчване на квота за ВСС, много се е объркал. Първата работа на парламента ще е да се формира правителство и тогава ще се стигне до формиране на мнозинство от 2/3, а чак след това до евентуални промени в Конституцията", каза още той.