Гладък асфалт и пренаредени павета във Велико Търново за Giro D'Italia

Дима Максимова

[email protected]

1432
Напредва пренареждането на паважната настилка на площада пред Царевец; Снимка: Община Велико Търново

Реконструкцията на паважната настилка на площад "Цар Асен I" напредва.
Паралелно с това е положен цялостен нов асфалтов слой на улица "Никола Пиколо", както и на голяма част от улица "Св. Климент Охридски".
Дейностите са планирани в капиталовата програма на Община Велико Търново, информира във Фейсбук кметът Даниле Панов.

И площадът пред "Царевец", и улиците са част от трасето на Giro D'Italia -  едно от най-големите и авторитетни колоездачни състезания в Европа.
"Велико Търново е финал на втория етап от обиколката - ще посрещнем най-добрите колоездачи в света на 9 май", допълва Панов.

