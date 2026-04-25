Гладък асфалт и пренаредени павета във Велико Търново за Giro D'Italia

Реконструкцията на паважната настилка на площад "Цар Асен I" напредва.

Паралелно с това е положен цялостен нов асфалтов слой на улица "Никола Пиколо", както и на голяма част от улица "Св. Климент Охридски".

Дейностите са планирани в капиталовата програма на Община Велико Търново, информира във Фейсбук кметът Даниле Панов.

И площадът пред "Царевец", и улиците са част от трасето на Giro D'Italia - едно от най-големите и авторитетни колоездачни състезания в Европа.

"Велико Търново е финал на втория етап от обиколката - ще посрещнем най-добрите колоездачи в света на 9 май", допълва Панов.