ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Русе отбеляза 100-годишнината на Българския хоров съюз с тържествен концерт

696
Русе отбеляза 100-годишнината на Българския хоров съюз с тържествен концерт СНИМКИ: Община Русе

С тържествен концерт в зала „Филхармония" бяха отбелязани 100 години от създаването на Българския хоров съюз. Събитието е част от програмата на националната инициатива „България пее" 2026 и се организира от Община Русе и Общинския младежки дом. Официален гост на концерта беше заместник-кметът на Община Русе Здравка Великова, която подчерта значението на хоровото изкуство като важен елемент от културната идентичност и духовното развитие на обществото, съобщиха от пресцентъра на общината. 

В концертната програма участие взеха утвърдени хорови състави от Русе и страната, сред които Народният хор при НУИ „Проф. Веселин Стоянов" – Русе с диригент Диян Иванов, Хор „Св. Георги Победоносец" при Общинския младежки дом – Русе с диригент Мина Влайкова, Хорът на учителките от Добрич с диригенти Маргарита Русева-Ганева и Габриела Писанова, както и Академичният хор „Sexaginta prista-Bulgaria" при Русенския университет с диригент Албена Андреева.

Участниците представиха разнообразна програма, включваща произведения от класическата хорова литература и обработки на български фолклор, с което демонстрираха богатството и устойчивостта на хоровата традиция в България.

Русе отбеляза 100-годишнината на Българския хоров съюз с тържествен концерт СНИМКИ: Община Русе
Русе отбеляза 100-годишнината на Българския хоров съюз с тържествен концерт СНИМКИ: Община Русе
Русе отбеляза 100-годишнината на Българския хоров съюз с тържествен концерт СНИМКИ: Община Русе

