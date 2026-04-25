2 г. затвор договори турчина, спипан с наркотик за над 300 000 лв. край Първомай

Количеството било достатъчно да се приготви повече от половин тон "чай за пушене", живеещият в Плодовитово чужденец го получил по куриер

За 2 г. затвор при първоначален общ режим се споразумя турският гражданин със статут на временно пребиваващ у нас Шахин Издриз, арестуван с близо 10 кг синтетичен канабиноид в района на Първомай. Наркотикът е на стойност 300 115,60 лв. (153 446,67 евро) и е достатъчно за приготвянето на повече от половин тон "чай за пушене".

Издриз се изправи пред Окръжния съд в Пловдив, призна вина и сключи споразумение с прокуратурата, което магистратите одобриха. Освен "лишаване от свобода", присъдата му включва и солена глоба в размер на 5112,92 евро (10 000 лева). Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Чужденецът беше задържан на 7 август м.г. по време на съвместна акция на пловдивската дирекция на МВР и "Национална полиция". Криминалистите получили информация за дилър, който продавал наркотици на територията на областта и в хода на разследването стигнали до 45-годишния тогава турчин, живеещ в село Плодовитово.

На посочената дата служителите на реда спрели лек автомобил и вътре установили лицето, което очаквали, и друг мъж от село Крушево. В багажника на колата имало два кашона, които Шахин Издриз малко преди това взел от куриерска фирма. Те били пълни с пликове с жълтеникаво прахообразно вещество, а полевият тест на полицаите реагирал положително за синтетичен канабиноид. Общото тегло на дрогата било 9 997,89 грама. Двамата мъже били задържани за 24 часа, а след това прокуратурата настояла за постоянен арест за Издриз. Окръжният съд уважил искането, като времето, което турчинът вече е прекарал зад решетките, ще бъде приспаднато от окончателната му присъда.